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Легенда Манчестер Юнайтед назвав фаворита Ліги чемпіонів

Олександр Булава — 10 квітня 2025, 19:16
Легенда Манчестер Юнайтед назвав фаворита Ліги чемпіонів
Хвіча Кварацхелія
x.com/ChampionsLeague

Легенда Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд вважає, що після перших чвертьфінальних матчів у Лізі чемпіонів, явним фаворитом на титул є французький ПСЖ.

Цитує гравця TNT Sports.

"Я вважаю їх фаворитами. Я бачив, як вони рознесли Ліверпуль у двох матчах, як вони домінували у грі з Астон Віллою. Вони повністю декласували Астон Віллу. До наступного матчу вони підходять абсолютним фаворитом турніру.

ПСЖ грав з упевненістю команди, яка вже багато разів вигравала ЛЧ, хоча вони не зробили цього жодного разу. Ця команда знає, як вичавити максимум із кожного гравця та по-справжньому домінувати над суперником", – розповів Фердінанд.

Напередодні ПСЖ з неймовірними голами Дуе та Кварацхелії здолав Астон Віллу. Матч-відповідь відбудеться у Бірмінгемі 15 квітня.

ПСЖ Ріо Фердінанд Ліга чемпіонів-2024/25

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