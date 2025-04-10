Легенда Манчестер Юнайтед назвав фаворита Ліги чемпіонів
Легенда Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд вважає, що після перших чвертьфінальних матчів у Лізі чемпіонів, явним фаворитом на титул є французький ПСЖ.
Цитує гравця TNT Sports.
"Я вважаю їх фаворитами. Я бачив, як вони рознесли Ліверпуль у двох матчах, як вони домінували у грі з Астон Віллою. Вони повністю декласували Астон Віллу. До наступного матчу вони підходять абсолютним фаворитом турніру.
ПСЖ грав з упевненістю команди, яка вже багато разів вигравала ЛЧ, хоча вони не зробили цього жодного разу. Ця команда знає, як вичавити максимум із кожного гравця та по-справжньому домінувати над суперником", – розповів Фердінанд.
Напередодні ПСЖ з неймовірними голами Дуе та Кварацхелії здолав Астон Віллу. Матч-відповідь відбудеться у Бірмінгемі 15 квітня.