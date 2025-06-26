Яя Туре може очолити бельгійський клуб

Знаменитий у недавньому минулому івуарійський півзахисник Яя Туре незабаром очолить бельгійський клуб РВДМ 47 (колишній РВД Моленбек).

Про це повідомляє Саша Тавольєрі.

За його інформацією, між сторонами вже існує усна домовленість. Для Туре це буде перший досвід самостійної тренерської роботи в кар’єрі.

42-річний фахівець розпочинав свій тренерський шлях у якості асистента в донецькому Олімпіку. Потім обіймав аналогічні посади у Ахматі (Грозний) і льєжському Стандарді. З 2023 року є асистентом головного тренера збірної Саудівської Аравії Ерве Ренара.

РВДМ 47 виступає у другому дивізіоні чемпіонату Бельгії. Минулий сезон команда завершила третьою в турнірній таблиці, після цього не зумівши пробитися в еліту через плейоф.

Раніше Альберто Джилардіно очолив Пізу.