Легенда Манчестер Сіті очолить клуб Ігнатенка

Легендарний івуарійський півзахисник Яя Туре знаходиться за крок від початку самостійної тренерської кар'єри.

Про це повідомляє Маттео Моретто.

За його інформацією, 43-річний Туре незабаром очолить Слован із Братислави. Для легендарного хавбека це буде перший самостійний тренерський досвід у кар'єрі.

До цього він працював асистентом у донецькому Олімпіку, Ахматі (Грозний), Стандарді (Льєж) і збірній Саудівської Аравії. Також працював у академії Тоттенгема.

В якості гравця виступав за донецький Металург, а також за Беверен, Олімпіакос, Монако, Барселону, Манчестер Сіті, Олімпіакос і Ціндао.

Нагадаємо, за Слован виступає Данило Ігнатенко, який нещодавно був вперше за три роки викликаний у збірну України.