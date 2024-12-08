Палмер побив рекорд АПЛ у реалізації пенальті
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Півзахисник Челсі та збірної Англії Коул Палмер встановив рекорд Англійської Прем'єр-ліги за кількістю реалізованих пенальті поспіль.
Про це повідомляє пресслужба АПЛ.
22-річний хавбек оформив дубль у грі з Тоттенгемом (4:2), реалізувавши два 11-метрових удари. Палмер забив 12 поспіль 11-метрових ударів, перевершивши показник колишнього гравця Манчестер Сіті Яя Туре, який забивав 11 пенальті поспіль.
Раніше англієць зізнався, що одним із головних особистих завдань на нинішню кампанію для нього є побиття рекорду Френка Лемпарда у 22 голи за сезон в АПЛ.
У нинішньому сезоні Коул Палмер провів 17 матчів за Челсі, забив 11 голів та віддав 6 гольових передачі.