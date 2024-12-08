Палмер побив рекорд АПЛ у реалізації пенальті

Півзахисник Челсі та збірної Англії Коул Палмер встановив рекорд Англійської Прем'єр-ліги за кількістю реалізованих пенальті поспіль.

Про це повідомляє пресслужба АПЛ.

22-річний хавбек оформив дубль у грі з Тоттенгемом (4:2), реалізувавши два 11-метрових удари. Палмер забив 12 поспіль 11-метрових ударів, перевершивши показник колишнього гравця Манчестер Сіті Яя Туре, який забивав 11 пенальті поспіль.

Cole Palmer moves quickly. 😅



Two penalties scored against @SpursOfficial means he now holds the outright record 👏#TOTCHE https://t.co/I4wbDq93IZ pic.twitter.com/8tENzB08KO — Premier League (@premierleague) December 8, 2024

Раніше англієць зізнався, що одним із головних особистих завдань на нинішню кампанію для нього є побиття рекорду Френка Лемпарда у 22 голи за сезон в АПЛ.

У нинішньому сезоні Коул Палмер провів 17 матчів за Челсі, забив 11 голів та віддав 6 гольових передачі.