Інтер – ПСЖ: стартові склади на фінал Ліги чемпоінів

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі та наставник ПСЖ Луїс Енріке визначилися зі стартовими складами команд на фінальний матч Ліги чемпіонів сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться сьогодні, 31 травня, на стадіоні "Альянс Арена" у Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Стартові склади фіналу Ліги чемпіонів УЄФА

Інтер: Соммер – Павар, Ачербі, Бастоні – Дюмфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко – Мартінес, Тюрам

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш – Невеш, Вітінья, Руїс – Дуе, Дембеле, Кварацхелія

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція фінального поєдинку головного єврокубку.

Окрім того, Чемпіон підготував для вас тест про учасників вирішального матчу Ліги чемпіонів цього сезону.

Також експерти GGBET дають такий футбольний прогноз на сьогодні: перемога ПСЖ – 2,18, нічия – 3.49, успіх Інтера – 3,51. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

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