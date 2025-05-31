Інтер – ПСЖ: стартові склади на фінал Ліги чемпоінів
Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі та наставник ПСЖ Луїс Енріке визначилися зі стартовими складами команд на фінальний матч Ліги чемпіонів сезону-2024/2025.
Поєдинок відбудеться сьогодні, 31 травня, на стадіоні "Альянс Арена" у Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Стартові склади фіналу Ліги чемпіонів УЄФА
Інтер: Соммер – Павар, Ачербі, Бастоні – Дюмфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко – Мартінес, Тюрам
ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш – Невеш, Вітінья, Руїс – Дуе, Дембеле, Кварацхелія
На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція фінального поєдинку головного єврокубку.
Окрім того, Чемпіон підготував для вас тест про учасників вирішального матчу Ліги чемпіонів цього сезону.
Також експерти GGBET дають такий футбольний прогноз на сьогодні: перемога ПСЖ – 2,18, нічия – 3.49, успіх Інтера – 3,51. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!
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