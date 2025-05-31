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Що ви знаєте про учасників фіналу Ліги чемпіонів? ТЕСТ

Віталій Пасічний — 31 травня 2025, 12:00
Що ви знаєте про учасників фіналу Ліги чемпіонів? ТЕСТ

Уже сьогодні, 31 травня, відбудеться головний матч європейського футболу: фінал Ліги чемпіонів розіграють італійський Інтер та французький Парі Сен-Жермен.

Чемпіон із цього приводу підготував онлайн-вікторину, яка присвячена легендарним постатям та подіям обох учасників головного поєдинку сезону.

1/10

Коли Інтер та ПСЖ у попередній раз грали офіційний матч?

2/10

Який із гравців поточного складу ПСЖ раніше грав за Інтер?

3/10

А хто із чинного складу Інтера раніше грав за ПСЖ?

4/10

Уперше з 2011 року у фіналі Ліги чемпіонів не буде представника однієї нації. Якої?

5/10

Шлях до фіналу не був простим. З яким із суперників зіграли обидва фіналісти?

6/10

Інтер та ПСЖ розіграють трофей на "Альянц-Арені". А хто з них був успішнішим у матчах на полі Баварії раніше?

7/10

Тренерів, які тренували обидві команди, не було. Хто грав за Інтер і потім тренував ПСЖ?

8/10

У якому році зв'язка гравців із ПСЖ та Інтера допомогла збірній виграти чемпіонат світу?

9/10

Парі Сен-Жермен став першим клубом у чемпіонаті Франції, а Інтер – першим клубом у чемпіонаті Італії, що відзначився однією особливістю. Дайте відповідь: що зробив Інтер у 2008-му, а ПСЖ у 2013-му році?

10/10

Цей колишній футболіст ПСЖ грав за Інтер настільки добре, що президент хотів поставити йому пам'ятник. Назвіть його ім'я?

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