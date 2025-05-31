Що ви знаєте про учасників фіналу Ліги чемпіонів? ТЕСТ

Правильна відповідь: Вийшли на матч із 11 легіонерами у стартовому складі. Цікаво, що збігається навіть рахунок. І Інтер виграв у Роми, і ПСЖ у Ліона з рахунком 4:0. В обох випадках це був перший випадок в історії ліги зі стовідсотково іноземним складом.