Дембеле повторив клубний рекорд ПСЖ в Лізі чемпіонів

Вінгер ПСЖ Усман Дембеле повторив рекорд свого співвітчизника Кіліана Мбаппе в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє Squawka.

Most goal involvements in a single Champions League campaign for PSG:



◎ 11 - Kylian Mbappé (2020/21)

◉ 11 - Ousmane Dembélé (2024/25)



Dembouz equals the record. 🤝#UCL pic.twitter.com/GSFJ4fNjrf — Squawka (@Squawka) April 29, 2025

Вчора, 29 квітня, ПСЖ у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів на виїзді обіграв Арсенал з рахунком 1:0 саме завдяки голу Дембеле на 4-й хвилині поєдинку. Для 27-річного французького вінгера не 11-та результативна дія у поточному сезоні Ліги чемпіонів: на його рахунку 8 голів і 3 асисти.

Таким чином, він повторив рекорд серед гравців ПСЖ за кількістю гольових дій у одному сезоні Ліги чемпіонів. 11 гольових дій (також 8 голів і 3 асисти) було у Кіліана Мбаппе у сезоні-2020/21, коли ПСЖ дійшов до фіналу і програв там Баварії.

При цьому, Мбаппе у тій кампанії для того, щоби здійснити 11 результативних дій, знадобилося 10 матчів, Дембеле у поточному сезоні вже провів 13.

Матч-відповідь між ПСЖ і Арсеналом відбудеться у Парижі 7 травня.