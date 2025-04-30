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Дембеле повторив клубний рекорд ПСЖ в Лізі чемпіонів

Олег Дідух — 30 квітня 2025, 13:26
Дембеле повторив клубний рекорд ПСЖ в Лізі чемпіонів
Усман Дембеле
Getty Images

Вінгер ПСЖ Усман Дембеле повторив рекорд свого співвітчизника Кіліана Мбаппе в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє Squawka.

Вчора, 29 квітня, ПСЖ у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів на виїзді обіграв Арсенал з рахунком 1:0 саме завдяки голу Дембеле на 4-й хвилині поєдинку. Для 27-річного французького вінгера не 11-та результативна дія у поточному сезоні Ліги чемпіонів: на його рахунку 8 голів і 3 асисти.

Таким чином, він повторив рекорд серед гравців ПСЖ за кількістю гольових дій у одному сезоні Ліги чемпіонів. 11 гольових дій (також 8 голів і 3 асисти) було у Кіліана Мбаппе у сезоні-2020/21, коли ПСЖ дійшов до фіналу і програв там Баварії.

При цьому, Мбаппе у тій кампанії для того, щоби здійснити 11 результативних дій, знадобилося 10 матчів, Дембеле у поточному сезоні вже провів 13.

Матч-відповідь між ПСЖ і Арсеналом відбудеться у Парижі 7 травня.

ПСЖ Усман Дембеле Кіліан Мбаппе Ліга чемпіонів-2024/25

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