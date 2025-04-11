Райса визнано гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Півзахисник лондонського Арсенала Деклан Райс став найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
Автор дублю у ворота Реала обійшов у голосуванні Хвічу Кварацхелію (ПСЖ), Роберта Левандовського (Барселона) та Алессандро Бастоні (Інтер).
Зазначимо, що ці голи стали першими для 26-річного футболіста, забитими прямим ударом зі штрафного. Окрім того, Арсенал вперше з 2021 року відзначився таким чином.
Друга гра протистояння між Реалом та Арсеналом відбудеться 16 квітня в Мадриді на "Сантьяго Бернабеу".
У нинішньому сезоні Деклан Райс зіграв у 43 матчах, у яких відзначився 7 голами та 8 результативними передачами.
Нагадаємо, що голкіпер Реала Тібо Куртуа взяв на себе провину в розгромній поразці своєї команди від Арсенала.