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Райса визнано гравцем тижня у Лізі чемпіонів

Володимир Максименко — 11 квітня 2025, 13:40
Райса визнано гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Деклан Райс
Getty Images

Півзахисник лондонського Арсенала Деклан Райс став найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Автор дублю у ворота Реала обійшов у голосуванні Хвічу Кварацхелію (ПСЖ), Роберта Левандовського (Барселона) та Алессандро Бастоні (Інтер).

Зазначимо, що ці голи стали першими для 26-річного футболіста, забитими прямим ударом зі штрафного. Окрім того, Арсенал вперше з 2021 року відзначився таким чином.

Друга гра протистояння між Реалом та Арсеналом відбудеться 16 квітня в Мадриді на "Сантьяго Бернабеу".

У нинішньому сезоні Деклан Райс зіграв у 43 матчах, у яких відзначився 7 голами та 8 результативними передачами.

Нагадаємо, що голкіпер Реала Тібо Куртуа взяв на себе провину в розгромній поразці своєї команди від Арсенала.

Бастоні Роберт Левандовський Арсенал Лондон Хвіча Кварацхелія Ліга чемпіонів-2024/25 Деклан Райс

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