Райса визнано гравцем тижня у Лізі чемпіонів

Півзахисник лондонського Арсенала Деклан Райс став найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Автор дублю у ворота Реала обійшов у голосуванні Хвічу Кварацхелію (ПСЖ), Роберта Левандовського (Барселона) та Алессандро Бастоні (Інтер).

1st: Declan Rice

2nd: Khvicha Kvaratskhelia

3rd: Robert Lewandowski

4th: Alessandro Bastoni



Rice free-kick madness earns him Player of the Week! 🔥@playstation | #UCLPOTW pic.twitter.com/h0ObrcThdw — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 11, 2025

Зазначимо, що ці голи стали першими для 26-річного футболіста, забитими прямим ударом зі штрафного. Окрім того, Арсенал вперше з 2021 року відзначився таким чином.

Друга гра протистояння між Реалом та Арсеналом відбудеться 16 квітня в Мадриді на "Сантьяго Бернабеу".

У нинішньому сезоні Деклан Райс зіграв у 43 матчах, у яких відзначився 7 голами та 8 результативними передачами.

Нагадаємо, що голкіпер Реала Тібо Куртуа взяв на себе провину в розгромній поразці своєї команди від Арсенала.