Арсенал – Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар проведе третій матч у Лізі чемпіонів сезону-2024/25. Суперником "гірників" у 3 турі етапу ліги буде англійський Арсенал.

Зустріч відбудеться у вівторок, 22 жовтня, на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього поєдинку стане англійська команда з коефіцієнтом 1,11. На нічию дають 10,00, а успіх Шахтаря оцінюється у 22,00.

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