Галатасарай – Ліверпуль: де дивитися матч другого туру ЛЧ

Володимир Варуха — 30 вересня 2025, 14:10
Галатасарай проведе домашній матч групового етапу Ліги чемпіонів проти англійського Ліверпуля.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 30 вересня, на стадіоні "Рамс Парк" у Стамбулі. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Дивитися матч Галатасарай – Ліверпуль можна буде у прямій трансляції на платформі Megogo та телеканалі MEGOGO Футбол.

У стартовому турі турецький клуб із розгромним рахунком поступився німецькому Айнтрахту на виїзді. Єдиний гол у складі стамбульського клубу забив Юнус Акгюн.

Натомість "мерсисайдці" у першому турі вирвали домашню перемогу над мадридським Атлетіко на останніх хвилинах завдяки голу Вірджила Ван Дейка. Також у складі Ліверпуля забивали Ендрю Робертсон та Мохамед Салах.

Раніше ми писали про розклад другого туру Ліги чемпіонів.

