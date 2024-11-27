Циганков вийде у старті Жирони на матч Ліги чемпіонів проти Штурма
Віктор Циганков
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Жирона оголосила стартовий склад на матч 5 туру основного етапу Ліги чемпіонів проти австрійського Штурма.
Про це повідомляє УЄФА.
Український вінгер Віктор Циганков, який напередодні відновився від травми, вперше після відновлення розпочне гру в старті.
Матч Штурм – Жирона розпочнеться о 19:45 за київським часом. Пряма трансляцію буде доступна на медіасервісі MEGOGO. Каталонці посідають 29 місце у турнірній таблиці ЛЧ, в їх активі 1 перемога при трьох поразках.
Нагадаємо, напередодні Циганков вже з'явився на полі у матчі 14-го туру Ла Ліги проти Еспаньйола (вийшов на заміну), який завершився розгромною перемогою каталонців.