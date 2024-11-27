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Циганков вийде у старті Жирони на матч Ліги чемпіонів проти Штурма

Микола Дендак — 27 листопада 2024, 18:35
Циганков вийде у старті Жирони на матч Ліги чемпіонів проти Штурма
Віктор Циганков
Getty Images

Жирона оголосила стартовий склад на матч 5 туру основного етапу Ліги чемпіонів проти австрійського Штурма.

Про це повідомляє УЄФА.

Український вінгер Віктор Циганков, який напередодні відновився від травми, вперше після відновлення розпочне гру в старті.

Матч Штурм – Жирона розпочнеться о 19:45 за київським часом. Пряма трансляцію буде доступна на медіасервісі MEGOGO. Каталонці посідають 29 місце у турнірній таблиці ЛЧ, в їх активі 1 перемога при трьох поразках.

Нагадаємо, напередодні Циганков вже з'явився на полі у матчі 14-го туру Ла Ліги проти Еспаньйола (вийшов на заміну), який завершився розгромною перемогою каталонців.
Жирона Віктор Циганков Штурм Ліга чемпіонів-2024/25

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