Циганков вийде у старті Жирони на матч Ліги чемпіонів проти Штурма

Жирона оголосила стартовий склад на матч 5 туру основного етапу Ліги чемпіонів проти австрійського Штурма.

Про це повідомляє УЄФА.

Український вінгер Віктор Циганков, який напередодні відновився від травми, вперше після відновлення розпочне гру в старті.

Матч Штурм – Жирона розпочнеться о 19:45 за київським часом. Пряма трансляцію буде доступна на медіасервісі MEGOGO. Каталонці посідають 29 місце у турнірній таблиці ЛЧ, в їх активі 1 перемога при трьох поразках.