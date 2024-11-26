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Штурм – Жирона: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Микола Дендак — 26 листопада 2024, 16:59
Штурм – Жирона: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Австрійський Штурм прийматиме каталонську Жирону в межах п'ятого раунду основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Зустріч відбудеться в середу, 27 листопада, на арені "Вертерзее-Штадіон" в Австрії. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".

Після чотирьох ігор у ЛЧ каталонці посідають 29 місце у турнірній таблиці, в їхньому активі 1 перемога при трьох поразках. В австрійців лише поразки та 33 позиція.

Нагадаємо, український півзахисник Жирони Віктор Циганков потрапив у заявку на матч проти Штурма.

Жирона Віктор Циганков Штурм Ліга чемпіонів-2024/25 де дивитися

Штурм

Циганков потрапив у заявку Жирони на матч Ліги чемпіонів
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