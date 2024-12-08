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Букмекери оцінили шанси Шахтаря зачепитися за очки в матчі проти Баварії

Денис Шаховець — 8 грудня 2024, 17:17
Букмекери оцінили шанси Шахтаря зачепитися за очки в матчі проти Баварії
ФК Шахтар Донецьк

У вівторок, 10 грудня, донецький Шахтар проведе номінально домашній матч шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Фельтінс-Арена" у Гельзенкірхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

За версією ліцензійного букмекера Favbet, Баварія є очевидним фаворитом зустрічі. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

  • Перемога Шахтаря – 15,50;
  • Нічия – 8,00;
  • Перемога Баварії – 1,17.

Після п'яти турів Ліги чемпіонів Шахтар має 4 бали в активі, натомість Баварія набрала 9 очок.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Шахтар – Баварія.

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