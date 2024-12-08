Букмекери оцінили шанси Шахтаря зачепитися за очки в матчі проти Баварії
ФК Шахтар Донецьк
У вівторок, 10 грудня, донецький Шахтар проведе номінально домашній матч шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Фельтінс-Арена" у Гельзенкірхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
За версією ліцензійного букмекера Favbet, Баварія є очевидним фаворитом зустрічі. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:
- Перемога Шахтаря – 15,50;
- Нічия – 8,00;
- Перемога Баварії – 1,17.
Після п'яти турів Ліги чемпіонів Шахтар має 4 бали в активі, натомість Баварія набрала 9 очок.
Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Шахтар – Баварія.
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
- ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.