Букмекери оцінили шанси Шахтаря зачепитися за очки в матчі проти Баварії

У вівторок, 10 грудня, донецький Шахтар проведе номінально домашній матч шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Фельтінс-Арена" у Гельзенкірхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

За версією ліцензійного букмекера Favbet, Баварія є очевидним фаворитом зустрічі. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога Шахтаря – 15,50;

Нічия – 8,00;

Перемога Баварії – 1,17.

Після п'яти турів Ліги чемпіонів Шахтар має 4 бали в активі, натомість Баварія набрала 9 очок.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Шахтар – Баварія.

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