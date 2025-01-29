Боруссія – Шахтар: зробити диво чи гучно грюкнути дверима

У середу, 29 січня, у Дортмунді відбудеться матч завершального 8-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Німецька Боруссія на своєму полі прийме донецький Шахтар, який до останнього туру зберігає шанси на потрапляння в плейоф – компанію 24 найкращих команд Старого Світу.

На сайт проведе традиційну текстову трансляцію онлайн матчу.

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Усі матчі останнього туру починаються в один день, одночасно – о 22.00. І вже сьогодні ближче до опівночі, ми отримаємо відповідь на питання про те, чи зумів чемпіон України потрапити в 1/16 фіналу. Хоча шанси на вихід до плейоф у команди – мізерні.

Що потрібно для потрапляння в топ-24?

На цей час гірники посідають 27 місце з 7 балами в активі. При цьому 21-24 місця займають Бенфіка, ПСЖ, Спортинг і Штутгарт, у яких по 10 очок. Також не варто забувати про МанСіті та Динамо (Загреб), у яких по 8 очок. За регламентом турніру, за рівності очок у команд на перше місце з додаткових показників виходить різниця забитих-пропущених м'ячів.

По-перше, Шахтарю необхідно тільки перемагати в Дортмунді. Це обов'язкова умова, за якої команда може продовжити боротьбу в плейоф ЛЧ.

По-друге, бажано, щоб і МанСіті, і Динамо втратили очки. Навіть якщо обидві команди свої матчі зіграють внічию, Шахтар уже опиниться вище в турнірній таблиці. Але і це далеко не все.

"Гірники" можуть зрівнятися із суперниками за кількістю очок, якщо хтось із четвірки Бенфіка, ПСЖ, Спортінг і Штуттгарт програє свої матчі. І тоді на перший план виходить різниця м'ячів. Але....

У Шахтаря вона зараз "-6", у Штутгарта – "-1", Спортинга – "+1", Бенфіки та ПСЖ – "+2". Це означає, що Шахтарю не просто потрібно вигравати у Боруссії, а робити це з різницею... у 5 м'ячів і більше. Боруссія посідає 14-те місце в поточній таблиці, при цьому, продовжує претендувати на вихід до топ-8 (пряме потрапляння до 1/8 фіналу) та загалом є фаворитом матчу.

Неправильно говорити, що в Шахтаря немає жодних шансів. Але й назвати їх реальними, а не гіпотетичними, теж не можна. Утім, поки не пролунав фінальний свисток останнього матчу, шанси зберігаються. Нехай і на диво...

У відмінній формі та психологічному стані

Проте, гірники підходять до гри практично в оптимальному стані, що не може не тішити та не дивувати одночасно.

Українські команди ще ніколи в історії не проводили офіційних матчів у січні. Цей час завжди вважався глибоким міжсезонням, початком підготовки до весняно-літньої частини сезону. Проте новий регламент єврокубків змусив наші команди перебудовуватися на загальноєвропейський календар, в якому, в січні грають практично у всіх країнах і чемпіонатах. При тому, що національний календар УПЛ під інтереси Динамо і Шахтаря ніхто перекроювати не став. Команди готувалися до січневих матчів виключно за допомогою тренувальних зборів і контрольних ігор.

Матч із французьким Брестом показав, що підопічні Пушича перебувають у відмінних кондиціях. Футболісти не поступалися супернику ні у швидкості, ні в техніці, ні в тактиці. А забивши два голи в першому таймі, спокійно втримали перевагу в другому – 2:0. Хоча, здавалося, команда за всією логікою мала б бути в поганих фізичних кондиціях. Адже ніколи раніше не грала офіційні матчі, з повною фізичною віддачею на полі, у січні.

Тарас Степаненко ФК "Шахтар"

Футболісти Шахтаря постали мало не ідеальною, збалансованою командою, в якої немов і не було зимової паузи, перерви в місяць без офіційних ігор. Немов гравці й не вийшли з відпустки два тижні тому.

І зараз, напередодні матчу з Боруссією, цей фактор викликає стриманий оптимізм. Команда справді перебуває "на ходу", чого зовсім не можна сказати про суперника. А про важке становище в таблиці вітчизняної Прем'єр-ліги – третє місце і 10-очкове відставання від "Динамо" – зараз явно ніхто не думає. Про це подумають завтра, коли продовжиться міжсезоння і підготовка до весняної частини чемпіонату.

Звичайний передматчевий режим

Також гірники не стали відхилятися від стандартного передматчевого режиму. Команда прибула в Дортмунд, як і зазвичай, вранці за день до гри. У вівторок, 28 січня, українська делегація здійснила чартерний переліт із півдня Туреччини, де проводить міжсезонні збори.

Зігналь-Ідуна-Парк ФК ""Шахтар

У Дортмунд гравці прибули близько 11.00 за місцевим часом. Після заселення в готель на гравців чекав обід і невеликий відпочинок. А вже ввечері футболісти випробували газон "Зігналь-Ідуна-Парк", на якому їм сьогодні належить провести вирішальний матч єврокубка.

Хто буде забивати?

Головною проблемою команди на цю мить є дефіцит форвардів. Тиждень тому, в день попереднього матчу ЛЧ з Брестом, Шахтар продав Данила Сікана в турецький Трабзонспор, а в самому матчі з Брестом на 55-й хвилині поле покинув Егіналду, який отримав м'язову травму. У Дортмунді бразилець точно не допоможе команді. Таким чином, в обоймі Пушича залишається один чистий форвард Лассіна Траоре. Та й той постійно не в формі, з проблемами різного характеру.

Лассіна Траоре ФК "Шахтар"

Не дивлячись на всі проблеми, гірники завжди славилися міцною лінією півзахисту. Та й у переможному матчі з Брестом вирізнялися далеко не гравці атаки, а саме півзахисники – Кевін і Судаков. І назвати відсутність чистих форвардів надзвичайною проблемою для гірників не можна.

Суперник – у глибокій кризі та без тренера

В той самий час, Боруссія залишилася без головного тренера і перебуває в середині турнірної таблиці в обох турнірах. У Лізі чемпіонів - на 14 місці з 36 команд, а у внутрішньому чемпіонаті - на 11 з 18. При цьому в 19 іграх Бундесліги у Боруссії по 7 перемог і поразок за 5 нічиїх.

"Джмелі" зараз перебувають у явній кризі, при тому, що й минулий чемпіонат-2023/24 також не можна назвати успішним – лише 5 місце. Однак тоді Боруссія дійшла до фіналу Ліги чемпіонів, поступившись тільки Реалу у вирішальному матчі - 0:2. Зараз же в команди проблеми "на всіх фронтах". У тій же Бундеслізі команда виграла два з останніх п'яти матчів, при двох поразках і нічиїй.

Нурі Шахін Gerry Images

Керівництво клубу вирішило, що проблема в головному тренері, звільнивши Нурі Шахіна після поразки тижневої давності від Болоньї – 1:2. Тим часом у фахівця вельми цікава історія з Боруссією. Колишній гравець команди (88 матчів, 8 голів), прийшов у дортмундський колектив рівно рік тому, взимку 2024-го, як помічника головного тренера Едіна Терзича. Але саме з його приходом аналітики та німецькі ЗМІ пов'язали успіхи команди в минулій ЛЧ. А влітку Терзич покинув Боруссію, залишивши місце для свого асистента. І ось тепер настав час кризи для команди під керівництвом Шахіна, в результаті чого Нурі був звільнений.

Очікувалося, що після звільнення Шахіна команду очолить Ерік тен Хааг, але екстренер Манчестер Юнайтед виявився, мабуть, не по кишені прагматичним німцям. І зараз на місце наставника претендує Ніко Ковач. Проте на гру з Шахтарем німецька команда точно вийде без повноцінного головного тренера.

Разом з тим, криза німецької команди аж ніяк не свідчить про те, що вона буде в положенні аутсайдера в грі з Шахтарем. Все-таки, статус Боруссії та її можливості набагато перевищують можливості гірників.

Букмекери не вірять в українського чемпіона

Аналітики букмекерських контор зовсім не вірять у можливий успіх Шахтаря. Українські контори приймають ставки на перемогу Боруссії з розрахунку 1,40 до 1, в той час, як на нічию можна поставити з коефіцієнтом 5,40, а перемога Шахтаря оцінюється в 7,00.

Своєю чергою, у найбільших світових конторах імовірність перемоги Боруссії оцінюють у середньому в 1,35 до 1. Водночас на нічию можна поставити з розрахунку 5,46 до 1, а на перемогу Шахтаря – 7,84 до 1.

Де дивитися

Прямий ефір матчу Боруссія – Шахтар в Україні буде доступний на каналі "Megogo Футбол 1" у медіасервісі MEGOGO, який є офіційним транслятором єврокубків в Україні. За годину до гри та одразу після закінчення зустрічі відбудеться традиційна аналітична студія за участю журналістів та запрошених експертів.

Початок гри в Дортмунді на арені "Зігналь-Ідуна-Парк" о 22.00 за київським часом.