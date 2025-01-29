Таємниці Жовтої стіни, або Як найбільшою зіркою Боруссії стала трибуна

Гітцфельд і Вайденфеллер

А ви знали, що дортмундська Жовта стіна – найбільша трибуна Європи?

Вона вміщує 24,454 уболівальники, причому суцільною масою, без розбивки на сектори.

Це легенда – авжеж! Але дуже нова, родом із 90-х.

Так-то Боруссія не хапала зірок з неба, але під орудою Отмара Гітцфельда Колер, Заммер, Ріккен, Шапюїза виграли дві Бундесліги в 1995-96 роках, а тоді й Лігу чемпіонів-1997. Це принесло в казну гроші, яких там зроду не бачили, і за них клуб вирішив оновити застарілий Вестфаленштадіон.

Взагалі в Європі тенденція була така, що стоячі трибуни прибирали через трагедію в Гіллсборо в 1989-му. Дортмунд, однак, пішов проти системи – тут прибрали стоячі місця лише за північними воротами, а от південну трибуну навпаки розширили і додали особливого нахилу – 28 градусів для нижнього ярусу і 37 для верхнього.

"Нижній ярус так низько, що можна поплескати воротаря по плечу, а верхній такий крутий, що нагадує трамплін", – описував це Der Spiegel.

Також видання додає, що кількість фанів на Жовтій стіні подвоїлася в 1997-му після перемоги в ЛЧ, і тоді ж боси Боруссії стали використовувати трибуну в рекламі:

"Вони визнали, що не гравці чи тренер, а ця маса людей є найнадійнішим маркетинговим інструментом клубу".

Що ж до назви трибуни "Жовта стіна", то вона ще новіша – з 2009-го.

Усе спонтанно вийшло. Була гра з Франкфуртом , і на неї поїхали аж 10,000 фанів "джмелів", на що воротар Роман Вайденфеллер видав: "Неймовірно! Навіть коли ми не вдома, жовта стіна буде з нами".

Педантичні німці порахували, що вже за 21 місяць після коментаря голкіпера його фраза стала масово вживатися в спортивних ЗМІ.

Unity і Desperados

А це вже "мешканці" Жовтої стіни.

Не повірите, але ультрас там геть мало. Людську масу за воротами створюють переважно звичайні німці – від 12-річних дітей до 75-річних старих.

"Студенти й професори, водії й лікарі, чорнороби і банкіри – тут є всі, і всі рівні", – захоплено каже Сабріна Рупп.

В юності вона продала своє місце на Жовтій стіні, і зараз картає себе, бо купити нове майже нереально. Абонемент на 17 ігор коштує лише 229 євро, але в наявності їх нема; черги тягнуться по 10-12 років.

Аби якось прискорити процес, Боруссія забирає абонементи за неявку на 5 з 17 матчів, але таке трапляється вкрай рідко.

Роль ультрас на Стіні – координувати вболівання та придумувати перфоманси, до яких вони залучають "кузьму" по сусідству, щоб було масштабніше.

Відбувається це так: перфоманс малюють на плані стадіону, аби зрозуміти, які місця задіяні. Далі в день матчу фани, що створювали банер, приходять на стадіон за 5-6 годин до старту (чим більший розмір полотна – тим раніше), піднімають банер на трибуну і дивляться, як воно виглядає. "Кузьмі" на сидіннях залишають потрібні елементи і детальну інструкцію – що, коли і яким боком піднімати.

Вигадав це все у 2004-му такий собі Даніель Лорхер, якому було лише 19 років. Боруссія тоді стояла на виліт, і він хотів створити щось досі небачене, аби команда прокинулась:

"Моя задумка потребувала величезної кількості жовтої тканини, тож ми зв'язалися з данською роздрібною мережею, що продала нам три милі тканини, з якої ми виготовили 4 тисячі прапорців. Ми також орендували швейні машинки на багато тижнів, і це було енергозатратно, але принесло масу задоволення".

За оцінками Kicker такі банери обходилися фанам на Стіні в 6,000 євро, і ультрас ніколи не беруть їх в клубу – хочуть свободи творити.

Ну, і якщо вам цікаві ультрас, то дивіться прямо над воротами – блоки D і C. Тут сидять The Unity, Desperados і Judos – три найвпливовіші групи. The Unity створює більшість малюнків, вони мирні. А от дві інші й махачі влаштувують теж.

Блок А – на 75% "кузьмичі", але й є трохи Bündnis Südtribüne, ще однієї мирної фан-групи.

We are excited to announce our next guest speaker at our event...Daniel Lörcher, Head of Corporate Responsibility at Borussia Dortmund!



Join us on the 20th of January, in conversation with Daniel and many more exciting guests using the link in our bio! #dortmund #bvb #ESG pic.twitter.com/9IKboS5y6V — Global Sustainability Benchmark in Sports (@thegsbs) January 18, 2022

Решта блоків – виключно пересічні дортмундці, серед яких колись були, наприклад, Кевін Гросскройц і Едін Терзич.

Найбільший ворог ультрас Боруссії – Шальке, і ще з недавніх пір Лейпциг, бо Ред Булл, глобалізація, усе це. Найбільші друзі – Кельн.

Політики на Стіні нема, але траплялися неонацисти й антисеміти, як Riot 0231. Німецькі ЗМІ пов'язували їх з Денісом Нікітіним – його називали організатором нападу на англійців в Марселі на Євро-2016. Після серії обшуків в 2017-му групу розпустили, а сам Нікітін зараз... очолює Російський добровольчий корпус в складі ГУР. Нічогенький поворот?



А взагалі, бувало, що й закривали трибуну за поведінку й гасла ультрас, що дратувало "кузьму", яка страждала "причепом".

Втім, що б не казали хейтери, Жовта стіна генерує більше прекрасного. У тому ж 2016-му після смерті на трибуні фана Боруссії, всі 25,000 мовчали повний тайм, і лише наприкінці гри завели You`ll never walk alone. Це було так сильно, що плакали навіть тренери.

After obliterating local rivals 4-0 in an empty stadium, Dortmund players salute their famed Yellow Wall which would have been packed with 25,000 delirious fans revelling in their team’s dominance. An eerie and haunting moment filled with love and a sense of what has been lost pic.twitter.com/3Qx1xZ9ylp — Men in Blazers (@MenInBlazers) May 16, 2020

Клопп і Швайнштайгер

Жовту стіну називають головною зіркою Дортмунда не лише за красу. Вона з біса ефективна.

Боруссія не програвала вдома 41 матч поспіль в 2016-17 роках – це рекорд Бундесліги.

Боруссія не програвала вдома в п'ятничних матчах Бундесліги з 2004-го до січня 2025-го – 29 перемог і 9 нічиїх; це ще один рекорд.

Також у сезоні-2018/19 "джмелі" забивали щонайменше 2 голи в кожному домашньому матчі – чергове досягнення, яке складно повторити.

В Німеччині вже й не заздрять Дортмунду через Жовту стіну, а, швидше, сприймають її як частину культурної спадщини всієї країни.

"Цей темний тунель рівно два метри заввишки, і коли ти виходиш з нього, ти ніби заново народжуєшся, – ділився враженнями Юрген Клопп. – Ви виходите і все вибухає – з темряви на світло. Ви дивитесь ліворуч і здається, що на терасі 150,000 людей, які повністю збожеволіли".

Jürgen Klopp a retrouvé le mur jaune. 😁💛🖤 pic.twitter.com/uFftYz0qKp — Actu Foot (@ActuFoot_) September 7, 2024

Вайденфеллер з тренером погоджується: "Якщо ви ворог, це вас розчавить, але якщо це у вас за спиною як воротаря, то це фантастичне відчуття".

А як Жовта стіна допомагала в рекрутингу? "Південна трибуна відіграла вирішальну роль у моєму трансфері до Боруссії. В 2012-му я грав із Шахтарем проти них у Лізі чемпіонів, і мене сильно зачепило", – казав Генріх Мхітарян.

Неодноразово згадував візити сюди й Бастіан Швайнштайгер, вождь центру поля Баварії: "Чого я боюся у матчі з Боруссією? Жовтої стіни, вони неймовірно тиснуть на гравців".

Ну, і ще один надважливий аспект – Стіна ніколи не кидає своїх. Так, у сезоні-2014/15 Боруссія, якій пророкували боротьбу за золото, в грудні опинилася в зоні вильоту, але банер на трибунах гласив: "Якщо ти маєш впасти, я впаду разом з тобою".

"Сезон огидний, але атмосфера на стадіоні залишається чудовою, – пояснювала Deutsche Welle завсідниця Жовтої стіни Сандра Голдсміт. – Поки ми бачимо, як гравці викладаються, ми ніколи не освистуватимемо їх".

What a special moment. 💛🖤



The Yellow Wall salutes longtime @BlackYellow defender Neven Subotic after Dortmund's win vs Union Berlin. pic.twitter.com/KSdlZDPwB2 — FOX Soccer (@FOXSoccer) February 1, 2020

Малага і Барселона

Передивлятися найкращі перфоманси Жовтої стіни – особлива естетична насолода.

Навіть процес створення банерів на YouTube каналі групи Unity збирав по 100-300 тисяч переглядів; що вже й казати про готові шоу.

Ось це – лютий 2009-го, матч проти Енергі. Фани порівняли вболівання за Боруссію із серцебиттям.

А це – вересень 2011-го. Боруссія недавно стала чемпіоном Німеччини, що Жовта стіна відсвяткувала банером: "Знову в королівському класі".

В листопаді 2011-го перед грою з Вольфсбургом Жовта стіна вирішила розворушити команду, яка стартувала посередньо, банером з черепом: "Дортмунд, поки я не помру". В підсумку Боруссія завелася і виграла той чемпіонат.

А це вже квітень 2013-го, чвертьфінал ЛЧ проти Малаги. Жовта стіна так епічно "виглядала" трофей, що гравці підходили до трибуни навіть перед матчем, який виграли завдяки камбеку в доданий час.

Тут лютий 2016-го, гра Ліги Європи з Порту, де фанати нагадували своїм, що саме цей трофей Боруссія ще не здобувала. Авжеж, в Драконів не було шансів.

Вересень 2019-го, перфоманс на матчі з Барселоною в ЛЧ. Тут тканину вже не тримали, а кидали в повітря, і вона містичним чином склалася в літери BVB.

Лютий 2020-го, Айнтрахт. Тут Жовта стіна зробила присвяту місту; це й досі один найякісніших технічно фанатських перфомансів в футболі. Меседж: "Велике місто Дортмунд – моя мрія".

І такого вони роблять дуже багато. Новий сезон – і обов'язково нові шедеври.

Шахтарю буде складно з цим впоратися, і це не його вина – це для всіх так.

Жовта стіна креативить, аби завести своїх, а чужих – змусити роззявити рота, і за цей час Боруссія забиває їм торбу м'ячів. Єдиний дієвий рецепт, як не смішно після фільму з Ді Капріо, – не дивитися вгору, а всю красу трибун оцінити вже спокійно за чашкою чаю на відео по завершенні матчу.



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