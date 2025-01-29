Таємниці Жовтої стіни, або Як найбільшою зіркою Боруссії стала трибуна
Гітцфельд і Вайденфеллер
А ви знали, що дортмундська Жовта стіна – найбільша трибуна Європи?
Вона вміщує 24,454 уболівальники, причому суцільною масою, без розбивки на сектори.
Це легенда – авжеж! Але дуже нова, родом із 90-х.
Так-то Боруссія не хапала зірок з неба, але під орудою Отмара Гітцфельда Колер, Заммер, Ріккен, Шапюїза виграли дві Бундесліги в 1995-96 роках, а тоді й Лігу чемпіонів-1997. Це принесло в казну гроші, яких там зроду не бачили, і за них клуб вирішив оновити застарілий Вестфаленштадіон.
Взагалі в Європі тенденція була така, що стоячі трибуни прибирали через трагедію в Гіллсборо в 1989-му. Дортмунд, однак, пішов проти системи – тут прибрали стоячі місця лише за північними воротами, а от південну трибуну навпаки розширили і додали особливого нахилу – 28 градусів для нижнього ярусу і 37 для верхнього.
"Нижній ярус так низько, що можна поплескати воротаря по плечу, а верхній такий крутий, що нагадує трамплін", – описував це Der Spiegel.
Також видання додає, що кількість фанів на Жовтій стіні подвоїлася в 1997-му після перемоги в ЛЧ, і тоді ж боси Боруссії стали використовувати трибуну в рекламі:
"Вони визнали, що не гравці чи тренер, а ця маса людей є найнадійнішим маркетинговим інструментом клубу".
Що ж до назви трибуни "Жовта стіна", то вона ще новіша – з 2009-го.
Усе спонтанно вийшло. Була гра з Франкфуртом, і на неї поїхали аж 10,000 фанів "джмелів", на що воротар Роман Вайденфеллер видав: "Неймовірно! Навіть коли ми не вдома, жовта стіна буде з нами".
Педантичні німці порахували, що вже за 21 місяць після коментаря голкіпера його фраза стала масово вживатися в спортивних ЗМІ.
Unity і Desperados
А це вже "мешканці" Жовтої стіни.
Не повірите, але ультрас там геть мало. Людську масу за воротами створюють переважно звичайні німці – від 12-річних дітей до 75-річних старих.
"Студенти й професори, водії й лікарі, чорнороби і банкіри – тут є всі, і всі рівні", – захоплено каже Сабріна Рупп.
В юності вона продала своє місце на Жовтій стіні, і зараз картає себе, бо купити нове майже нереально. Абонемент на 17 ігор коштує лише 229 євро, але в наявності їх нема; черги тягнуться по 10-12 років.
Аби якось прискорити процес, Боруссія забирає абонементи за неявку на 5 з 17 матчів, але таке трапляється вкрай рідко.
Роль ультрас на Стіні – координувати вболівання та придумувати перфоманси, до яких вони залучають "кузьму" по сусідству, щоб було масштабніше.
Відбувається це так: перфоманс малюють на плані стадіону, аби зрозуміти, які місця задіяні. Далі в день матчу фани, що створювали банер, приходять на стадіон за 5-6 годин до старту (чим більший розмір полотна – тим раніше), піднімають банер на трибуну і дивляться, як воно виглядає. "Кузьмі" на сидіннях залишають потрібні елементи і детальну інструкцію – що, коли і яким боком піднімати.
Вигадав це все у 2004-му такий собі Даніель Лорхер, якому було лише 19 років. Боруссія тоді стояла на виліт, і він хотів створити щось досі небачене, аби команда прокинулась:
"Моя задумка потребувала величезної кількості жовтої тканини, тож ми зв'язалися з данською роздрібною мережею, що продала нам три милі тканини, з якої ми виготовили 4 тисячі прапорців. Ми також орендували швейні машинки на багато тижнів, і це було енергозатратно, але принесло масу задоволення".
За оцінками Kicker такі банери обходилися фанам на Стіні в 6,000 євро, і ультрас ніколи не беруть їх в клубу – хочуть свободи творити.
Ну, і якщо вам цікаві ультрас, то дивіться прямо над воротами – блоки D і C. Тут сидять The Unity, Desperados і Judos – три найвпливовіші групи. The Unity створює більшість малюнків, вони мирні. А от дві інші й махачі влаштувують теж.
Блок А – на 75% "кузьмичі", але й є трохи Bündnis Südtribüne, ще однієї мирної фан-групи.
Решта блоків – виключно пересічні дортмундці, серед яких колись були, наприклад, Кевін Гросскройц і Едін Терзич.
Найбільший ворог ультрас Боруссії – Шальке, і ще з недавніх пір Лейпциг, бо Ред Булл, глобалізація, усе це. Найбільші друзі – Кельн.
Політики на Стіні нема, але траплялися неонацисти й антисеміти, як Riot 0231. Німецькі ЗМІ пов'язували їх з Денісом Нікітіним – його називали організатором нападу на англійців в Марселі на Євро-2016. Після серії обшуків в 2017-му групу розпустили, а сам Нікітін зараз... очолює Російський добровольчий корпус в складі ГУР. Нічогенький поворот?
А взагалі, бувало, що й закривали трибуну за поведінку й гасла ультрас, що дратувало "кузьму", яка страждала "причепом".
Втім, що б не казали хейтери, Жовта стіна генерує більше прекрасного. У тому ж 2016-му після смерті на трибуні фана Боруссії, всі 25,000 мовчали повний тайм, і лише наприкінці гри завели You`ll never walk alone. Це було так сильно, що плакали навіть тренери.
Клопп і Швайнштайгер
Жовту стіну називають головною зіркою Дортмунда не лише за красу. Вона з біса ефективна.
Боруссія не програвала вдома 41 матч поспіль в 2016-17 роках – це рекорд Бундесліги.
Боруссія не програвала вдома в п'ятничних матчах Бундесліги з 2004-го до січня 2025-го – 29 перемог і 9 нічиїх; це ще один рекорд.
Також у сезоні-2018/19 "джмелі" забивали щонайменше 2 голи в кожному домашньому матчі – чергове досягнення, яке складно повторити.
В Німеччині вже й не заздрять Дортмунду через Жовту стіну, а, швидше, сприймають її як частину культурної спадщини всієї країни.
"Цей темний тунель рівно два метри заввишки, і коли ти виходиш з нього, ти ніби заново народжуєшся, – ділився враженнями Юрген Клопп. – Ви виходите і все вибухає – з темряви на світло. Ви дивитесь ліворуч і здається, що на терасі 150,000 людей, які повністю збожеволіли".
Вайденфеллер з тренером погоджується: "Якщо ви ворог, це вас розчавить, але якщо це у вас за спиною як воротаря, то це фантастичне відчуття".
А як Жовта стіна допомагала в рекрутингу? "Південна трибуна відіграла вирішальну роль у моєму трансфері до Боруссії. В 2012-му я грав із Шахтарем проти них у Лізі чемпіонів, і мене сильно зачепило", – казав Генріх Мхітарян.
Неодноразово згадував візити сюди й Бастіан Швайнштайгер, вождь центру поля Баварії: "Чого я боюся у матчі з Боруссією? Жовтої стіни, вони неймовірно тиснуть на гравців".
Ну, і ще один надважливий аспект – Стіна ніколи не кидає своїх. Так, у сезоні-2014/15 Боруссія, якій пророкували боротьбу за золото, в грудні опинилася в зоні вильоту, але банер на трибунах гласив: "Якщо ти маєш впасти, я впаду разом з тобою".
"Сезон огидний, але атмосфера на стадіоні залишається чудовою, – пояснювала Deutsche Welle завсідниця Жовтої стіни Сандра Голдсміт. – Поки ми бачимо, як гравці викладаються, ми ніколи не освистуватимемо їх".
Малага і Барселона
Передивлятися найкращі перфоманси Жовтої стіни – особлива естетична насолода.
Навіть процес створення банерів на YouTube каналі групи Unity збирав по 100-300 тисяч переглядів; що вже й казати про готові шоу.
Ось це – лютий 2009-го, матч проти Енергі. Фани порівняли вболівання за Боруссію із серцебиттям.
А це – вересень 2011-го. Боруссія недавно стала чемпіоном Німеччини, що Жовта стіна відсвяткувала банером: "Знову в королівському класі".
В листопаді 2011-го перед грою з Вольфсбургом Жовта стіна вирішила розворушити команду, яка стартувала посередньо, банером з черепом: "Дортмунд, поки я не помру". В підсумку Боруссія завелася і виграла той чемпіонат.
А це вже квітень 2013-го, чвертьфінал ЛЧ проти Малаги. Жовта стіна так епічно "виглядала" трофей, що гравці підходили до трибуни навіть перед матчем, який виграли завдяки камбеку в доданий час.
Тут лютий 2016-го, гра Ліги Європи з Порту, де фанати нагадували своїм, що саме цей трофей Боруссія ще не здобувала. Авжеж, в Драконів не було шансів.
Вересень 2019-го, перфоманс на матчі з Барселоною в ЛЧ. Тут тканину вже не тримали, а кидали в повітря, і вона містичним чином склалася в літери BVB.
Лютий 2020-го, Айнтрахт. Тут Жовта стіна зробила присвяту місту; це й досі один найякісніших технічно фанатських перфомансів в футболі. Меседж: "Велике місто Дортмунд – моя мрія".
І такого вони роблять дуже багато. Новий сезон – і обов'язково нові шедеври.
Шахтарю буде складно з цим впоратися, і це не його вина – це для всіх так.
Жовта стіна креативить, аби завести своїх, а чужих – змусити роззявити рота, і за цей час Боруссія забиває їм торбу м'ячів. Єдиний дієвий рецепт, як не смішно після фільму з Ді Капріо, – не дивитися вгору, а всю красу трибун оцінити вже спокійно за чашкою чаю на відео по завершенні матчу.
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