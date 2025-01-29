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Боруссія Дортмунд підтримала українців перед матчем проти Шахтаря

Руслан Травкін — 29 січня 2025, 20:30
Боруссія Дортмунд підтримала українців перед матчем проти Шахтаря
Instagram Боруссія Дортмунд

Німецька Боруссія Дортмунд підтримала українців напередодні матчу з донецьким Шахтарем у Лізі чемпіонів, розмістивши публікацію у себе в соцмережах.

"Сьогодні 1071-й день з початку повномаштабного вторгнення Росії в Україну. Ми залишаємося разом", – вказано в пості.

Нагадаємо, що матч Шахтаря та Боруссії відбудеться сьогодні, 29 січня. Старт гри запланований на 22:00 за київським часом.

Після сьогомо туру "гірники" розмістились на 27 місці у турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів, набравши 7 очок.

Раніше директор донеччан назвав стадіон, на якому клуб гратиме матчі єврокубків наступного сезону.

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