Шахтар зіграв внічию з Болоньєю в оновленій Лізі чемпіонів

На стадіоні Ренато даль Ара в італійській Болоньї відбувся матч першого туру оновленої Ліги чемпіонів, у якому місцева однойменна команда приймала донецький Шахтар. Поєдинок завершився безгольовою нічиєю – 0:0.

Чемпіон України вважався аутсайдером у протистоянні з клубом, який вперше за 60 років отримав право зіграти в найпрестижнішому клубному турніру Європи. Утім, саме "гірники" ледь не забили швидкий гол.

Вже на другій хвилині закидання на Егіналду закінчилося виходом бразильця на ворота і фолом захисника в штрафному майданчику, за що рефері без вагань вказав на 11-метрову позначку. На жаль, Георгію Судакову сенсаційно не вдалося забити – блискуче зіграв голкіпер Болоньї Скорупський.

Також перший тайм запам'ятався двома травмами. Спочатку Скорупськи кулаком розбив ніс Данилу Сікану, а ще через декілька хвилин Юхим Конопля також не зміг продовжити гру. Тож Маріно Пушич ще до перерви зробив дві вимушені заміни, ще й двома слотами.

У другому таймі Дмитро Різник декілька разів рятував Шахтар у ситуаціях, які здавалися безвихідними. Болонья цілком могла забивати й навіть не одного разу, проте голкіпер "гірників" був у цей вечір неперевершеним.

Ліга чемпіонів

1 тур. 18 вересня

Болонья – Шахтар 0:0

Болонья: Скорупськи – Пош, Беукема, Лукумі, Лікоянніс, Фаббіан, Фройлер, Моро, Орсоліні, Кастро, Ндой

Шахтар: Різник – Конопля (Тобіас, 40), Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Криськів, Судаков, Зубков, Бондаренко, Егіналду, Сікан (Невертон, 35)

Наступний матч у Лізі чемпіонів донецький Шахтар проведе 2 жовтня проти італійської Аталанти, а Болонья у той же день навідається у гості до англійського Ліверпуля.