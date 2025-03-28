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Сім голів на двох: огляд матчу Барселона – Вольфсбург

Руслан Травкін — 28 березня 2025, 10:15
Сім голів на двох: огляд матчу Барселона – Вольфсбург
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У межах матчу-відповідь 1/4 фіналу жіночої Ліги чемпіонів відбувся поєдинок Барселона – Вольфсбург.

Іспанський гранд здобув упевнену перемогу з рахунком 6:1.

Огляд матчу:

Футбол – жіноча Ліга чемпіонів
27 березня, 1/4 фіналу

Барселона – Вольфсбург 6:1 (3:0) (перший матч – 4:1)

Голи: 1:0 – Паральюело (10), 2:0 – Паральюело (30), 3:0 – Бругтс (41), 4:0 – Піна (62), 4:1 – Біренстейн (72), 5:1 – Піна (77), 6:1 – Леон (90+1)

Господаркам можна було грати "за рахунком", адже перша зустріч завершилася розгромом – 4:1 на їхню користь.

Це не зупинило "блаугранас". Футболістки Барселони шість разів відзначилися у воротах опонентом.

Вони пройшли до 1/2 фіналу, де їхнім суперником буде лондонський Челсі.

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огляд матчу

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