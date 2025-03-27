Барселона забила 6 голів, Челсі здолав Манчестер Сіті: визначилися півфіналісти жіночої Ліги чемпіонів
Сьогодні, 27 березня, відбулися 2 матчі-відповіді 1/4 фіналу жіночої Ліги чемпіонів.
Барселона знову розгромила Вольфсбург. Цього разу німецький клуб поступився з рахунком 6:1. У першій грі "синьо-гранатові" тріумфували з рахунком 4:1.
Сальма Паральюело та Клаудія Піна оформили дубль. Ще по голу забили Марія Леон та Есмі Бругтс. У складі гостей результативним ударом відзначилася Лінет Біренстейн.
Перед Челсі стояла складніша задача. Футболістки лондонського клуба в першій грі зазнали поразки від Манчестер Сіті, але, схоже, знайшли натхнення від вчорашнього подвигу гравчинь Арсенала.
Манчестер Сіті вдома здобув перемогу з рахунком 2:0. На чужій арені "містянки" не продемонстрували своєї сили. Челсі забив тричі, що дозволило пройти далі.
Барселона – Вольфсбург 6:1 (3:0) (перший матч – 4:1)
Голи: 1:0 – Паральюело (10), 2:0 – Паральюело (30), 3:0 – Бругтс (41), 4:0 – Піна (62), 4:1 – Біренстейн (72), 5:1 – Піна (77), 6:1 – Леон (90+1)
Челсі – Манчестер Сіті 3:0 (3:0) (перший матч – 0:2)
Голи: 1:0 – Балтімор (14), 2:0 – Бьйорн (38), 3:0 – Рамірес (43)
Пари 1/2 фіналу жіночої Ліги чемпіонів-2024/25:
Арсенал – Ліон
Барселона – Челсі
Перші матчі відбудуться 19 і 20 квітня, а матчі-відповіді – 26 і 27 квітня 2025 року.
Фінал жіночої Ліги чемпіонів відбудеться 24 травня. Гра пройде на стадіоні "Жозе Алваладе", Лісабон, Португалія.