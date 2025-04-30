Барселона та Інтер назвали стартові склади на півфінал ЛЧ

Басрелона та Інтер визначились зі стартовими складами на перший півфінальний матч Ліги чемпіонів.

Барселона: Щенсний, Кунде, Кубарсі, Мартінес, Мартін, де Йонг, Педрі, Ольмо, Ямаль, Торрес, Рафінья

Інтер: Зоммер, Бастоні, Ачербій Бісек, Дімарко, Мхітарян, Чалханоглу, Барела, Дюмфріс, Тюрам, Мартінес

Зустріч відбудеться на "Олімпійському стадіоні імені Луїса Кумпаньша". Початок о 22:00 за київським часом. Трансляція доступна на MEGOGO.

Барселону після розгрому Боруссії Дортмунд (4:0) серед рідних трибун штормило в Німеччині (1:3). Натомість Інтер привіз з Мюнхена перемогу (2:1), а на міланському газоні втримав важку нічию (2:2).

Напередодні Арсенал Зінченка поступився ПСЖ у першому матчі півфіналу.