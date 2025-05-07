Фраттезі: Я так святкував вихід у фінал Ліги чемпіонів, що запаморочилась голова

Півзахисник Інтера Давіде Фраттезі висловився про драматичну перемогу команди над Барселоною в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Емоції хавбека передає пресслужба УЄФА.

"Я не знаю, що трапилось! Я святкував так гучно, що аж голова запаморочилась.

Після гри у Мюнхені я вважав, що таких емоцій вже не зможу відчути – саме в цьому є сенс футболу. Це суть моєї кар'єри: я завжди перший, хто вірить та останній, хто здається. Після того, як ми зробили рахунок 3:3, я сказав Маркусу Тюраму, що точно вийдемо у фінал", – розповів Фраттезі.

Нагадаємо, саме італієць став автором переможного для команди м'яча, відзначившись на 99-й хвилині другого екстратайму.

Це другий фінал для "нерадзуррі" за останні три роки – у 2023-му команда програла Манчестер Сіті.

Сьогодні визначиться другий фіналіст розіграшу Ліги чемпіонів сезону-2024/25 – Арсенал в гостях гратиме з ПСЖ. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше підсумки поєдинку 1/2 фіналу підбив тренер Інтера Сімоне Індзагі.