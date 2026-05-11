Інтер позбудеться хавбека збірної Італії влітку

Олег Дідух — 11 травня 2026, 18:27
Давіде Фраттезі
Півзахисник збірної Італії Давіде Фраттезі покине міланський Інтер влітку поточного року.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

З приходом Крістіана Ківу на посаду головного тренера Інтера Фраттезі перестав бути важливою частиною команди та став отримувати значно менше ігрової практики.

Фраттезі був близьким до відходу з Інтера ще в січні, коли підписати хавбека хотів Ноттінгем Форест. Проте тоді трансфер не відбувся через те, що Ліверпуль заблокував перехід Кертіса Джонса, якого міланці розглядали як заміну Фраттезі.

Продати італійського хавбека влітку Інтеру буде значно простіше. Очікується, що у його підписанні будуть зацікавлені одразу декілька італійських клубів.

Раніше повідомлялося про те, що в січні Інтер хотів обміняти Фраттезі на захисника Ювентуса Андреа Камб'язо.

