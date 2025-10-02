Українська правда
Ми вирішили не ризикувати, – Артета пояснив заміну Габріела в матчі з Олімпіакосом

Володимир Максименко — 2 жовтня 2025, 07:06
Головний тренер Арсенала Мікель Артета підбив підсумки переможного матчу з Олімпіакосом в Лізі чемпіонів та оцінив став Габріела Магальяйнса, якого він змушений був замінити за ходом другого тайму.

Слова фахівця наводить пресслужба "канонірів".

"Звісно, що я радий. Ми ще раз зіграли "на нуль", а це дуже важливо для хлопців. Одразу на початку матчу Давід Рая здійснив чудовий сейв, але згодом ми домінували. Наприкінці матчу ми втратили два великих моменти – добре, що Букайо Сака знайшов спосіб забити.
Габріел? Гадаю, із ним все буде добре. Він відчув удар по нозі ще у першому таймі і після цього не був у порядку, а потім цей момент у другому таймі (коли Рая впав на Магальяйнса, – прим.). Він міг продовжувати матч, але ми не хотіли ризикувати, він і так зіграв вже велику кількість матчів", – розповів Артета.

Зазначимо, що після двох турів "каноніри" є однією з шести команд, які набрали максимальну кількість очок – наразі Арсенал посідає п'яте місце у турнірній таблиці.

Третій тур Ліги чемпіонів відбудеться вже після міжнародної паузи, а саме 21 та 22 жовтня.

Також цієї ночі ПСЖ з Іллею Забарним вирвав мінімальну перемогу над Барселоною. Українець відіграв увесь поєдинок та отримав найвищу оцінку за версію аналітичного порталу SofaScore.

