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Арсенал близький до продовження контракту з лідером оборони

Володимир Максименко — 30 травня 2025, 10:55
Арсенал близький до продовження контракту з лідером оборони
Габріель Магальяйнс (позаду арбітра)
Getty images

Лондонський Арсенал наблизився до підписання довгострокового контракту з лідером оборони Габріелем Магальяйнсом.

Про це повідомляє BBC.

Сторони розпочали перші переговори ще взимку і наразі досягли суттєвого прогресу. Чинний контракт Габріела з "канонірами" розраховано до літа 2027 року, тоді як нова буде спливати аж у 2030-му.

Бразилець приєднався до Арсенала у 2020 році за 26 млн євро з Лілля.

У сезоні-2024/25 Магальяйнс зіграв 42 матчі у всіх турнірах, в яких забив п'ять м'ячів та віддав три результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 75 млн євро.

Раніше повідомлялось, що лондонці зацікавились вінгером Баварії.

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