Арсенал оголосив про підписання нового контракту з лідером оборони Габріелем Магальяйнсом.

Про це повідомила пресслужба "канонірів".

Хоча лондонці не уточнили, на який строк розрахована угода, за повідомленнями британський ЗМІ – до 2029 року з можливістю автоматичної пролонгації ще на сезону.

Gabriel is here to stay 🇧🇷



Our number 6 has committed his future to The Arsenal 👇 — Arsenal (@Arsenal) June 6, 2025

Нагадаємо, Габріел приєднався до Арсенала у 2020 році з Лілля за 26 мільйонів євро.

За цей час бразилець зіграв 210 матчів у всіх турнірах, в яких забив 20 м'ячів та віддав 5 результативних передач, ставши одним з кращих центрбеків у світі. Портал Transfermarkt оцінює Магальяйнса у 75 млн євро.

Раніше повідомлялось, що нападник РБ Лейпцига погодив контракт з Арсеналом.