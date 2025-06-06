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Арсенал оголосив про підписання нового контракту з лідером оборони

Володимир Максименко — 6 червня 2025, 12:06
Арсенал оголосив про підписання нового контракту з лідером оборони
Габріель Магальяйнс (позаду арбітра)
Getty images

Арсенал оголосив про підписання нового контракту з лідером оборони Габріелем Магальяйнсом.

Про це повідомила пресслужба "канонірів".

Хоча лондонці не уточнили, на який строк розрахована угода, за повідомленнями британський ЗМІ – до 2029 року з можливістю автоматичної пролонгації ще на сезону.

Нагадаємо, Габріел приєднався до Арсенала у 2020 році з Лілля за 26 мільйонів євро.

За цей час бразилець зіграв 210 матчів у всіх турнірах, в яких забив 20 м'ячів та віддав 5 результативних передач, ставши одним з кращих центрбеків у світі. Портал Transfermarkt оцінює Магальяйнса у 75 млн євро.

Раніше повідомлялось, що нападник РБ Лейпцига погодив контракт з Арсеналом.

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