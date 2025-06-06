Настав час вигравати трофеї, – Габріел прокоментував новий контракт з Арсеналом

Лідер оборони лондонського Арсенала Габріел Магальяйнс висловився про підписання нового контракту з клубом.

Слова футболіста наводить пресслужба "канонірів".

"Я прийшов сюди молодим гравцем, і ось вже майже п’ять років я тут. Я дуже щасливий і багато чому навчився. Пишаюся тим, що іноді мав честь носити капітанську пов’язку.

Настав час вигравати трофеї, бо я справді люблю цей клуб. Ми вже зробили багато доброго. Люблю наших вболівальників, які завжди підтримують команду у будь-які часи", – розповів Габріел.

Нагадаємо, Габріел приєднався до Арсенала у 2020 році з Лілля за 26 мільйонів євро.

За цей час бразилець зіграв 210 матчів у всіх турнірах, в яких забив 20 м'ячів та віддав 5 результативних передач, ставши одним з кращих центрбеків у світі. Портал Transfermarkt оцінює Магальяйнса у 75 млн євро.

Раніше повідомлялось, що нападник РБ Лейпцига погодив контракт з Арсеналом.