Саліба: У Арсенала залишається 4 фінали – хочемо виграти усі
Захисник лондонського Арсенала Вільям Саліба прокоментував вихід у фінал Ліги чемпіонів і підкреслив бажання команди оформити золотий дубль.
Слова француза наводить beIN Sports.
"Ми дуже раді вийти у фінал. Було нелегко, знаєте, Ліга чемпіонів складна. Ми дуже раді бути у фіналі, нам потрібно продовжувати – сподіваємося, що нам вдасться виграти його.
Шанс зробити золотий дубль – це важливо, але ми знаємо, що це ще не кінець і попереду ще чотири матчі. Це небагато, але водночас ми знаємо, що це довгий шлях. У нас залишається чотири фінали – хочемо виграти їх усі. Я впевнений, що ми це зможемо зробити", – заявив Саліба.
Напередодні Арсенал обіграв Атлетико 1:0 у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів. У АПЛ команда Мікеля Артети за 3 тури до фінішу сезону випереджає Манчестер Сіті на 2 очки.