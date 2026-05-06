Саліба: У Арсенала залишається 4 фінали – хочемо виграти усі

Олег Дідух — 6 травня 2026, 15:35
Захисник лондонського Арсенала Вільям Саліба прокоментував вихід у фінал Ліги чемпіонів і підкреслив бажання команди оформити золотий дубль.

Слова француза наводить beIN Sports.

"Ми дуже раді вийти у фінал. Було нелегко, знаєте, Ліга чемпіонів складна. Ми дуже раді бути у фіналі, нам потрібно продовжувати – сподіваємося, що нам вдасться виграти його.

Шанс зробити золотий дубль – це важливо, але ми знаємо, що це ще не кінець і попереду ще чотири матчі. Це небагато, але водночас ми знаємо, що це довгий шлях. У нас залишається чотири фінали – хочемо виграти їх усі. Я впевнений, що ми це зможемо зробити", – заявив Саліба.

Напередодні Арсенал обіграв Атлетико 1:0 у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів. У АПЛ команда Мікеля Артети за 3 тури до фінішу сезону випереджає Манчестер Сіті на 2 очки.

