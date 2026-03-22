Вчився на гравії, сварився з партнерами, виграє "малі матчі": Віктор Дьокереш – надія Артети і виклик для Забарного

Арсенал сьогодні зіграє у фіналі Кубка англійської ліги проти Манчестер Сіті, і надією "Канонірів" на вістрі нападу знову буде Віктор Дьокереш.

Той-самий Дьокереш, що мало не виграв Золоту бутсу минулого сезону.

Той-самий, якого належить зупинити Іллі Забарному наступного тижня, коли Україна та Швеція зійдуться у стику за місце на ЧС-2026.

То ж хто він, цей Віктор?

Чемпіон розповідає історію одного з найдорожчих нападників покоління.

Син у Аспуден-Теллус

Ніхто не розкаже про героя так чесно, як випадкові свідки його подорожі.

Ось він, 6-річний, приходить до школи ФК Аспуден-Теллус.

Маленького Віка веде за руку його батько Стефан – колишній футболіст-напіваматор, що пограв за Естерсунд, а далі влаштувався тренувати дітей.

Ясно, він хотів тренувати і сина.

Аспуден-Теллус – бідовий клуб на задвірках Стокгольма, де усі бажаючі бігали на жахливих гравійних полях у гігантських наколінниках.

"Проте з Віком все було ясно. Усі тренери говорили про його надзвичайну відданість справі. Він говорив і думав тільки про футбол", – каже президент Бйорн Турессон. "Він не був високим, як зараз, але був міцним. Ніколи не хотів стояти в центрі поля – завжди йшов поближче до воріт, щоб забити. Люди часто обговорювали його голи на трибуні".

Na dużych transferach zarabiają też małe kluby. IFK Aspudden-Tellus, w którym to Viktor Gyökeres stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki, otrzyma solidarity payment za jego transfer do Arsenalu.



— Szwedzka Piłka 🇸🇪 (@SzwedzkaP) July 29, 2025

А ось малий Дьокереш плаче – це тому, що знову програли.

Аспуден-бо і сьогодні пасе задніх. Клуб живе на членські внески та державні стипендії, а на них не розгуляєшся.

"Його стосунки з хлопцями? Ха-ха, без коментарів! Це було важко, бо він дуже хотів перемагати. І дуже часто сварився з іншими", – каже один з тренерів Йоран Тель.

А Торессон додає: "У нас він не був серед найгірших, але й зіркою теж не був. Інші хлопці виступали так само добре".

При тому обоє пригадують, що малий Дьокереш дбав суто про свою статистику.

Хто його цьому навчив? Батько? Сім'я?

У них дивне прізвище для Стокгольма. Ще дідусь Віктора втік із Будапешта після невдалого повстання у 1956-му аж за полярне коло, і отак-от вони стали шведами.

Талант у Броммі

А точніше, у Броммапойкарні.

Ось Дьокереш уже там – надворі 2013-й, і він тільки-но відмовив шведським грандам, заради проєкту, що виховав Деяна Кулушевського, Карла Старфельта, Йона Гвідетті, Лукаса Бергваля, Альбіна Екдаля.

По суті, Бромма – найрезультативніша школа Швеції останніх років.

Ну, а скаут Девід Еклунд – видна там персона:

"Від початку Вік вмів бити здалеку і головою; був вбивцею у штрафному. Міг забити хоч дупою. Але не мав техніки. Я не думав, що він стане зіркою. Максимум – гратиме десь у Швеції".

Але що Дьокереш?

Ось він, гарує сам за індивідуальною програмою, як ніхто інший в Броммі.

Допомогло й те, що команда впала аж у 3-й дивізіон, де гралося легше – Вік без розкачки забив 9 голів.

Ще за рік, у 2-му дивізіоні, він підняв цифри до 13 голів та 5 асистів.

І тоді його прозвали "новим Златаном".

"Але іноді з ним було неприємно мати справу. Якось на тренуванні ми удвох вибігли в контратаку, я просив пас, а він болт забив. Навіть не глянув у мій бік. Від образи я аж сів у центрі поля", – пригадує капітан Густав Магнуссон.

Тренер Магні Фаннберг підтверджує : "Вік був диким, агресивним. Пам'ятаю, старші хлопці постійно наказували йому заспокоїтися. А він щоразу йшов ва-банк. Хотів все й одразу".

А ось його остання гра там – 4:1 проти Гефле, і Дьокереш оформлює хет-трик.

А ще далі – їде на Євро U19, де забиває тричі.

У Броммі його навчили техніці, тактиці, спілкуванню з пресою. При тому цінність команди Дьокерешу ще належало усвідомити, чого потенційні покупці не знали.

Поліно у Брайтоні

Трансферна програма Тоні Блума тільки народжувалася, і помилки траплялись.

Чи був такою Дьокереш?

Одне відомо – ось він у січні 2018-го приїздить за 1 млн євро і шокує всіх... дерев'яністю. Те, чого вистачало для Швеції, Англію жахало.

"Дьокереш виглядав не у своїй тарілці. Ми давали йому м'яча, а він відскакував від нього. Він просто його втрачав", – розповідав один з його партнерів Daily Mail на правах анонімності.

Брайтон U23 – це все, що йому могли дати.

Перспективи в основі не проглядалися; Ніл Мопе і Данні Велбек грали в десятки разів тонкіше.

"Його ставлення та апетит виділялися. Він був великим, сильним хлопцем, загрозою, і дуже хотів покращуватися", – каже тодішній гравець "Чайок" Дейл Стівенс. "Природжений бомбардир? Ні. Скоріше, був неймовірно атлетичним, потужним і швидким. Це не природний дар. Те, що сталося потім – це те, над чим він працював".

Навіть у Брайтоні U23 Дьокереш забиває лише 12 голів за 2 сезони, плюс ще 1 м'яч – за основу в Кубку.

Тоді ж тренер Грем Поттер – той-самий, що зараз тренує збірну Швеції, – каже:

"Я бачу у ньому особливі якості. Нелегко грати єдиного нападника, але він вчиться, рухається вперед, і нагорода прийде".

Каже – і забуває назавжди.

Вінгер в Санкт-Паулі

Ну, а там взагалі нічого не кажуть.

У сезоні-2019/20 ліваки з Гамбурга беруть Дьокереша в оренду, бо їм не вистачає лівого вінгера.

Вік викручується – забиває 7 голів, віддає 4 асисти в Другій Бундеслізі.

За лаштунками "Пірати" пригадують, що Дьокереш дуже багато працював індивідуально над технікою, ударами; накачував м'язи в спортзалі.

Одна біда – позиція-то чужа!

По суті, швед втратив рік, після чого у Свонсі падає на саме дно – 0 голів і 0 асистів за пів року. Від нього відскакували м'ячі, і 35% коротких пасів йшли супернику.

Шеф-скаут Ковентрі Кріс Бадлан приходить нізвідки, ніби ангел-охоронець:

"Я подумав так: у Санкт-Паулі його ставили зліва, а він все одно забивав. А ми якраз потребували нападника, що вмів розтягувати оборону. Це був наш типаж".

І знову оренда, і знову слабенько. За весну 2021-го він забиває 3 голи в 19 матчах, проте Бадлан на пару з тренером Марком Робертсом вламали клуб викупити шведа за 1 млн.

Зрештою, це ж лише 1 млн!

І ось тоді...

Це влітку 2021-го Дьокереш ніби побував в тій же лабораторії, що й Стів Роджерс із Marvel.

"Він раптом став монстром! Буквально з нічого", – каже Бадлан.

А хавбек того Ковентрі Бен Шиф пригадує : "Якось на тренуванні він штовхнув мене, і я покотився полем. Я тоді ще подумав: "Ого, суперники це точно відчують ! "

І ті відчули.

В першому повноцінному сезоні за Ковентрі Дьокереш оформлює 17+5.

Тренер Марк Робінс працював над його позиціонуванням у штрафному, вчив грати спиною до воріт, вчасно скидати м'ячі. Паралельно Вік вчився і жити в колективі.

"Він дуже серйозний хлопець, мало перед ким розкривається. Він не злий, але дуже любить перемагати, через що, бувало, сперечався на тренуваннях. Бен Вілсон кричав йому, що у нього замість голова фрикаделька. Але не зі зла. Вони тоді дружили", – каже Шиф.

Ще через рік Дьокереш забиває у Чемпіоншипі 21 гол, дотягує Ковентрі до фіналу плейоф, але там Лутон переміг по пенальті – і союз розпадається.

Ковентрі повісив цінник – 20 млн євро.

Спортинг влітку 2023-го дав 24 млн – і забрав шведа собі.

Голанд у Португалії

Взагалі-то Голандом Віка вперше назвав ще тренер Сандерленда Тоні Моубрей в 2023-му:

"Він на ярд швидше і на ярд потужніший за інших. Не кажу, що він повинен засяяти в АПЛ, але хто зараз там схожий на нього? Хто такий же швидкий, сильний та високий? Хіба Ерлінг".

Те, що сталося потім в Португалії, лише підсилило це відчуття.

За 2 сезони в Спортингу Дьокереш грає 102 матчі й забиває 97 голів.

Він виграє "Левам" 2 поспіль чемпіонства, чого з ними не ставалося з 1954 року.

В обидвох сезонах швед претендує на Золоту бутсу.

"Він феномен. У ньому все – техніка, сила, ясний розум. Він один з найкращих нападників, які коли-небудь грали в нашій лізі", – казав Руї Боржес.

А найбільше прославив Дьокереша у Спортингу хет-трик у ворота Ман Сіті. Саме після нього гранди АПЛ задумалися – гм, а чи не помилилися ми, коли відпустили його з Англії?

Ну, і давай розпитувати всіх, хто в темі.

"Найбільша сила Віктора – його менталітет. Якщо він хоче щось зробити – він зробить. Він ніби людина з місією. І він безкінечно працює над усіма своїми сильними сторонами", – розповів їм Бадлан.

Тим часом Денніс Лоуренс, що був асистентував Робертсу в Ковентрі, показав це на прикладі:

"Я дико реготів, коли Дьокереш забив за Спортинг зі штрафного. Він пробував бити їх у Ковентрі, але я заперечував: "Ні-ні, це жахливо. Залиш краще іншим". А він наполягав: "Я знаю, що зможу!" І тепер він став забивати. У нього неймовірний фокус на цілях".

А в Арсенала у нападі вічно травмований Габі Жезус – і як вони могли не заплатити 70 млн?

Бомбардир малих матчів у Арсеналі

Ну от поки якось так.

У АПЛ Дьокереш забиває Лідсу, Ноттінгему, Бернлі, Евертону, знов Лідсу, Сандерленду, знов Евертону і ще Тоттенгему.

11 голів – і жодного в топматчі.

Лише в ЛЧ шведу вдалося вразити ворота Інтера з Атлетико.

Він виглядає переоціненим майже, як і інші герої того Спортинга – і тренер Рубен Аморім, і спортдир Угу Віана не підсилили гранди Манчестера.

Втім, в Арсеналі також і задоволені, бо хоч Бернлі перемагай, хоч МЮ – все одно дадуть 3 очки. Перемоги в "малих матчах" – ключ до чемпіонства.

Дьокереш – ключ до чемпіонства.

І тому Мікель Артета за ним горою:

"Думаю, це стосується всіх дев'яток чемпіонату. На цій позиції стало складно грати через фізику, домінування та якість центрбеків. Мало вільних зон, щоб використати. Але ми знаємо його працездатність".

Та й хто не знає? Всі вже знають.

Як і те, що Вік досі не приїхав в гості до Аспуден-Теллус, хоча ті неодноразово запрошували.

Як і те, що покинув свою португальську пасію Інеш Аг'яр, як тільки на горизонті з'явився Арсенал.

Холодна людина, цей Дьокереш.

"Я багато і послідовно тренуюсь. Не пропускаю заняття і ніколи не хотів їх пропускати. Я маю бути конкурентоспроможним", – і отак в кожному інтерв'ю, від чого вони страшенно нудні.

При тому якщо ви не вроджений геній, але прагнете піднятися високо, то саме Вік, а не якийсь Ямаль чи Вітінья, має стати для вас взірцем.

