Арсенал побив кілька рекордів після сухої перемоги над Славією в ЛЧ

Арсенал здобув переконливу перемогу над Славією з Праги (3:0) в 4 турі основного етапу Ліги чемпіонів та побив кілька власних та загальних рекордів.

Півзахисник "канонірів" Макс Доумен став наймолодшим в історії гравцем, який виходив у матчі Ліги чемпіонів. Англійцю на сьогодні всього 15 років та 308 днів.

Також Арсенал став першим з сезону-1969/1970 та другим загалом англійським колективом, який розпочав кампанію в ЛЧ з 4 поспіль перемог без пропущених голів.

Окрім того, захист лондонців уперше з 1903 року провів вісім поспіль матчів на нуль.

Після 4 турів Ліги чемпіонів Арсенал має 4 перемоги, в яких вони забили 11 голів та не пропустили жодного м'яча.