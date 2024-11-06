Тренер Ліверпуля встановив новий рекорд для тренерів на чолі клубів АПЛ

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот завдяки перемозі своїх підопічних над Баєром (4:0) у матчі Ліги чемпіонів встановив рекорд для тренерів Англійської Прем'єр-ліги.

Про це пише Coaches' Voice.

Нідерландський фахівець здобув 14 перемог біля керма англійського клубу в перших 16 матчах.

Попередніми рекордсменами були Жозе Моурінью та Карло Анчелотті – португалець мав 13 перемог у 2004 році, а італійський тренер таку ж кількість вікторій здобув у 2009 році.

З 12 перемог у 16 матчах свій шлях розпочали Авраам Грант у 2007 році, а Конте в 2016.