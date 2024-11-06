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Тренер Ліверпуля встановив новий рекорд для тренерів на чолі клубів АПЛ

Руслан Травкін — 6 листопада 2024, 01:13
Тренер Ліверпуля встановив новий рекорд для тренерів на чолі клубів АПЛ
Арне Слот
FC Liverpool

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот завдяки перемозі своїх підопічних над Баєром (4:0) у матчі Ліги чемпіонів встановив рекорд для тренерів Англійської Прем'єр-ліги.

Про це пише Coaches' Voice.

Нідерландський фахівець здобув 14 перемог біля керма англійського клубу в перших 16 матчах.

Попередніми рекордсменами були Жозе Моурінью та Карло Анчелотті – португалець мав 13 перемог у 2004 році, а італійський тренер таку ж кількість вікторій здобув у 2009 році.

З 12 перемог у 16 матчах свій шлях розпочали Авраам Грант у 2007 році, а Конте в 2016.

Ліверпуль Рекорд Арне Слот

Арне Слот

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