Анчелотті: Реакція на голи Арсенала була дуже поганою

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився про поразку команди від Арсенала в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів та відзначив погану згуртованість підопічних після пропущених м'ячів.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Ми повинні бути критичними в оцінці своїх дій. Дещо вдавалось, дещо – ні, але все рухнуло у другому таймі.



Доки рахунок був 0:0 – я був задоволений, але реакція на пропущені голи було дуже поганою. Ми намагались зберігати компактність на полі, але дещо нам не вдавалось зовсім.



Ми не змогли нічого придумати у відповідь. Потім намагались щось зробити шляхом індивідуальних дій, але втратили контроль над грою. Суперник краще розпоряджався м'ячем. Результат розчаровує", – розповів Анчелотті.