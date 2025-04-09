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Анчелотті: Реакція на голи Арсенала була дуже поганою

Володимир Максименко — 9 квітня 2025, 08:31
Анчелотті: Реакція на голи Арсенала була дуже поганою
Карло Анчелотті
УЄФА

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився про поразку команди від Арсенала в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів та відзначив погану згуртованість підопічних після пропущених м'ячів.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Ми повинні бути критичними в оцінці своїх дій. Дещо вдавалось, дещо – ні, але все рухнуло у другому таймі.

Доки рахунок був 0:0 – я був задоволений, але реакція на пропущені голи було дуже поганою. Ми намагались зберігати компактність на полі, але дещо нам не вдавалось зовсім.

Ми не змогли нічого придумати у відповідь. Потім намагались щось зробити шляхом індивідуальних дій, але втратили контроль над грою. Суперник краще розпоряджався м'ячем. Результат розчаровує", – розповів Анчелотті.

Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться 16 квітня у Мадриді. Стартовий свисток заплановано на 22:00 за київським часом.

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер "канонірів" Мікель Артета.

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