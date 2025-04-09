Анчелотті: Реакція на голи Арсенала була дуже поганою
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився про поразку команди від Арсенала в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів та відзначив погану згуртованість підопічних після пропущених м'ячів.
Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.
"Ми повинні бути критичними в оцінці своїх дій. Дещо вдавалось, дещо – ні, але все рухнуло у другому таймі.
Доки рахунок був 0:0 – я був задоволений, але реакція на пропущені голи було дуже поганою. Ми намагались зберігати компактність на полі, але дещо нам не вдавалось зовсім.
Ми не змогли нічого придумати у відповідь. Потім намагались щось зробити шляхом індивідуальних дій, але втратили контроль над грою. Суперник краще розпоряджався м'ячем. Результат розчаровує", – розповів Анчелотті.
Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться 16 квітня у Мадриді. Стартовий свисток заплановано на 22:00 за київським часом.
Раніше підсумки матчу підбив головний тренер "канонірів" Мікель Артета.