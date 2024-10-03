12 протистоянь з Баварією та дебютне проти Гоффенгайма: як Динамо грає з німецькими клубами

Динамо зіграє проти Гоффенгайма у другому турі основного раунду Ліги Європи. Поєдинок відбудеться 3 жовтня на стадіоні "ПреЗеро Арена" у місті Зінсгайм. Старт о 19:45 за Києвом.

Для команд це буде дебютна зустріч, до цього вони жодного разу не пересікалися на євротурнірах. Однак Динамо провело 30 матчів проти представників Німеччини.

Штутгарт

Вперше кияни вийшли віч-на-віч з німцями в 1/8 фіналу Кубка УЄФА у 1973 році. Штуттгарт програв виїзну дуель (0:2), але вдома розгромив "біло-синіх" (3:0).

Айнтрахт

В межах 1/8 Кубка Кубків Динамо здолало Айнтрахт у 1974-му. Спочатку було гольове шоу в Німеччині (3:2), а вдома гра завершилася перемогою динамівців з рахунком 2:1.

Баварія

Наступного року за Суперкубок УЄФА київський гранд боровся з Баварією. Дубль легендарного Олега Блохіна в Мюнхені та його єдиний гол у матчі в Києві допоміг Динамо завоювати трофей (2:0,1:0).

Ще через два роки мюнхенці спробували взяти реванш. У чвертьфіналі Кубку чемпіонів було двоматчеве протистояння. В Мюнхені Динамо мінімально програло (0:1), а на "Центральному" здобуло перемогу (2:0).

Борусія (Менхенгладбах)

На наступній стадії турніру українці знову грали проти представників Німеччини. І якщо вдома вдалося мінімально перемогти (1:0), то на виїзді такого успіху не було. Поразка 0:2.

Айнтрахт

У 1977 році Динамо вдруге зустрілося з Айнтрахтом, але вже в 1/32 Кубка УЄФА. У Києві була результативна нічия (1:1), а у Німеччині нульова. Гол на виїзді допоміг Айнтрахту пройти до наступної стадії.

Гамбург

Після Айнтрахта кияни не зустрічалися з німцями 6 років. Гамбург зупинив Динамо на шляху до півфіналу Кубка чемпіонів. Перший матч українці програли (0:3), у другому перемогли (2:1), але у півфінал не пройшли.

Баварія

У 1994-му Динамо вперше грало у групі Ліги чемпіонів. Серед суперників була і мюнхенська Баварія. У гостях наша команда мінімально поступилася (0:1), а на "Республіканському" була розгромлена 4:1. Єдиний гол тоді забив Андрій Шевченко.

Через 5 років кияни намагалися взяти реванш у півфіналі Ліги чемпіонів. У Києві було справжнє гольове свято для вболівальників, адже матч закінчився з рахунком 3:3. Але мюнхенці, мінімально перемігши вдома (1:0), вийшли у фінал.

Баєр

У тому ж році на БайАрені команди розійшлися миром (1:1) в межах групового етапу ЛЧ. На "Олімпійському" Динамо обіграло Баєр з рахунком 4:2.

Баварія

Ліга чемпіонів, схоже, полюбила дует Динамо — Баварія. Бо як по-іншому описати ці протистояння, які відбувалися так часто?

У 2000-му Баварія програла киянам у групі за підсумками двох матчів — 2:1, 0:2.

Борусія Дортмунд

У наступній кампанії дортмундці помстилися за своїх співвітчизників. Хоча й у Києві була зафіксована нічия (2:2), та вдома Борусія святкувала перемогу (1:0).

Баєр

У 2004 році "біло-сині" показали свій клас вдома, перемігши суперника з рахунком 4:2. У Леверкузені успіх був на боці Баєра (3:0).

Борусія (Менхенгладбах)

8 років Динамо не грало з німецькими командами у єврокубках. У 2012-му Борусія М не зуміла дати бій київський команді вдома та поступилася — 1:3. Матч-відповідь також був за Динамо (2:1).

Баварія

Груповий етап Ліги чемпіонів і знову мюнхенці. У 2021 році Баварія стала крайньою німецькою командою, з якою грали "біло-сині". "Червоні" не залишили шансів киянам, які в тій кампанії потрапили у так звану "групу смерті" (ще була Барселона та Бенфіка).

На "Альянц-Арені" підопічні Мірчі Луческу були знищені (5:0), а матч-відповідь завершився з рахунком 2:1 на користь Баварії.

Як згадувалося раніше, Динамо провело 30 матчів проти команд з Німеччини. На рахунку динамівців 12 перемог, 5 нічиїх та 13 поразок.

Найбільше поєдинків кияни зіграли проти Баварії — 12.

Найкращим бомбардиром в матчах проти німців став Олег Блохін, у його активі 6 забитих м’ячів. У топ-3 також увійшли Володимир Онищенко (4) та Андрій Шевченко (3).

Що відомо про Гоффенгайм

У єврокубках Гоффенгайм має невеличку історію, всього два сезони. Однак за цей період німці вже зустрічалися з українською командою.

На груповому етапі ЛЧ у сезоні 2018/19 їхнім суперником став донецьких Шахтар. Перша гра завершилася нічиєю (2:2), а друга була за "гірниками" (3:2).

Гоффенгайм лише одного разу виходив у плейоф Ліги Європи. Це сталося у сезоні-2020/21, де в 1/16 фіналу клуб поступився норвезькому Мольде.

У поточній кампанії Бундесліги Гоффенгайм провально стартував. Після 5-ти турів клуб посідає 16 місце та має лише 3 очки в активі (1 перемога та 4 поразки). У першому раунді Ліги Європи німці зіграли внічию з Мітьюлландом (1:1).

Головний тренер Гоффенгайма Пеллегріно Матараццо опинився на межі звільнення з посади після таких результатів.

За інформацією німецьких ЗМІ, два найближчих матчі команди — проти Динамо у Лізі Європи (3 жовтня) та проти Штутгарту у Бундеслізі (6 жовтня) стануть вирішальними для Матараццо.

Якщо Гоффенгайму не вдасться здобути позитивний результат, Матараццо, ймовірно, відправлять у відставку.

Гоффенгайм — Динамо

Ситуація в команді представника Німеччини напружена, тож гравці будуть націлені лише на перемогу. Динамо варто добре підготуватися не лише у фізичному плані, а й моральному.

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Проти німців кияни грають значно краще, ніж проти італійців, на що і вказує статистика протистоянь. Тим паче, "біло-синім" також потрібно реабілітуватися після поразки від Лаціо у першому раунді Ліги Європи.

Як показав стартовий матч в єврокубках проблеми в обороні киян є, але схожа ситуація і в Гоффенгайма. Хто швидше знайде слабку зону, тому і вдасться повести в рахунку.