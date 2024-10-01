Визначилась бригада арбітрів на матч Динамо з Гоффенгаймом у ЛЄ
Стала відома бригада арбітрів, яка розсудить поєдинок київського Динамо з німецьким Гоффенгаймом в другому раунді основного етапу Ліги Європи сезону-2024/25.
Про це повідомляє УЄФА.
Головним рефері буде Александар Ставрев із Північної Македонії. Його асистентами визначені Деян Костадінов і Гоце Петрескі.
За систему VAR відповідатиме Нейц Кайтазович (Словенія), його асистент – Жером Бризар (Франція).
Зустріч відбудеться у четвер, 3 жовтня, на стадіоні "ПреЗеро Арена" у місті Зінсгайм. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом. Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO. Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу.
Напередодні Динамо завдяки голу Бражка з центру поля впевнено обіграло Лівий берег у столичному дербі.