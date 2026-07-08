Підсумки перших матчів стартового раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

У вівторок, 7 липня, відбулися перші матчі першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Вірменський Арарат завдяки голам у другому таймі впевнено обіграв латвійську Ригу , а литовський Жальгіріс (Каунас) упустив на своєму полі перемогу над косовською Дрітою.

Ліга чемпіонів

Кваліфікація, перший раунд

7 липня

Арарат-Вірменія (Вірменія) – ФК Рига (Латвія) 2:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 63 Олівейра, 2:0 – 86 Франса

Жальгіріс Каунас (Литва) – Дріта (Косово) 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 24 Беншаїб, 1:1 – 82 Краснікі

Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) – Інтер Клуб Ескальдес (Андорра) 3:1 (2:1)

Гол: 1:0 – 16 Нано (пенальті), 2:0 – 26 Толедано, 2:1 – 45+2 Рутхенс (автогол), 3:1 – 66 Альварес

Сабах Баку (Азербайджан) – Нью-Сейнтс (Уельс) 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 66 Сіміч, 2:0 – 84 Перріс

Вардар (Північна Македонія) – КуПС (Фінляндія) 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 45 Магасса, 0:2 – 49 Арма

Флоріана (Мальта) – Шемрок Роверс (Ірландія) 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 45+1 Мурич, 2:0 – 79 Жа

Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) – Левскі (Болгарія) 1:1 (1:0)

Гол: 1:0 – 9 Юричич, 1:1 – 55 Окофлекс

Тре Фіорі (Сан-Марино) – Ларн (Північна Ірландія) 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 45 Лусті

Клаксвік (Фарерські острови) – Біссен (Люксембург) 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 12 Алі, 2:0 – 49 Клеттскард, 2:1 – Родрігес

Вікінгур Рейк'явік (Ісландія) – Дьєр (Угорщина) 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 90+2 Хансен

Матчі-відповіді відбудуться через тиждень.

Нагадаємо, Динамо стартує в єврокубках у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, перші матчі якого заплановані на 9 липня.

По-друге Полісся та ЛНЗ розпочнуть свої виступи в Європі 23 липня з другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. А ось чемпіон України Шахтар стартує одразу з основного етапу Ліги чемпіонів.