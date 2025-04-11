Контракт на 300 млн євро: Атлетико продовжив угоду з Nike

Компанія Nike та мадридський Атлетико продовжили своє партнерство до 2035 року.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За інформацією ЗМІ, сума нового контракту склала 300 млн євро – по 30 млн на рік, що вдвічі більше ніж клуб отримував до цього.

"Матрацники" розпочали співпрацю з Nike у 2001 році, і завдяки новій угоді їхній союз триватиме щонайменше 34 роки.

"Ми пережили разом кілька історичних моментів. Nike супроводжував нас протягом усього нашого приголомшливого зростання в останні роки, за цей час ми виграли 16 титулів, зокрема дві чоловічі Ла Ліги та три жіночі, а також шість європейських нагород", – йдеться в повідомленні.

Раніше головний тренер Атлетико Дієго Сімеоне звинуватив УЄФА у вильоті клубу з Ліги чемпіонів.