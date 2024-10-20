Визначилась бригада арбітрів на матч Арсенала з Шахтарем

Стала відома бригада арбітрів, яка розсудить поєдинок донецького Шахтаря з лондонським Арсеналом у третьому раунді основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Про це повідомляє УЄФА.

Головним рефері буде французький арбітр Бенуа Бастьєн. 41-річний рефері працюватиме в команді з асистентами Хішамом Закрані та Орельєном Бертом'ю. Четвертим суддею стане Тома Леонар. Відповідальним за VAR призначено Бенуа Мійо, а його помічником виступить Віллі Делажо (усі Франція).

У 2017 році за суддівства француза "гірники" здобули перемогу над Манчестер Сіті (2:1) на груповому етапі Ліги чемпіонів. Однак у 2021 році команда поступилася Реалу з рахунком 1:2. Арсенал також має досвід гри з Бастьєном, вигравши у Црвени Звєзди (1:0) у груповому раунді Ліги Європи у 2017 році.

У вівторок, 22 жовтня, Шахтар проведе третій матч у Лізі чемпіонів сезону-2024/25. Суперником "гірників" у 3 турі етапу ліги буде англійський Арсенал.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні, стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.