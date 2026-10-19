Німецька бригада арбітрів розсудить матч Інтер – Шахтар

УЄФА призначив арбітрів на матч третьому туру основного етапу Ліги чемпіонів між Шахтарем та міланським Інтером.

Про це повідомила пресслужба організації.

Головним суддею матчу буде Гарм Осмерс. На лініях йому допомагатимуть земляки Крістіан Гіттельман і Крістіан Діц. Четвертим суддею працюватиме Флоріан Екснер.

За систему ВАР відповідатиме Роберт Шредер. Його асистентом буде Беньямін Бранд.

Поєдинок між міланським Інтером та донецьким Шахтарем відбудеться у середу, 21 жовтня, на "Сан Сіро". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

"Гірники" наразі набрали чотири очки і посідають 11 місце у турнірній таблиці, а для Інтера сезон в єврокубках розпочався невдало – дві поразки у двох матчах.

Раніше головний тренер Шахтаря Арда Туран назвав головні цілі команди на сезон-2026/27 у Лізі чемпіонів.