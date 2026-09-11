Дест і Куртуа: УЄФА назвав символічну збірну найкращих гравців 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів

УЄФА визначився із символічною збірною найкращих гравців 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Жоден із клубів не представлений у списку більше ніж одним гравцем.

Голкіпер : Тібо Куртуа (Реал).

: Тібо Куртуа (Реал). Захисники : Арчі Браун (Фенербахче), Пау Торрес (Астон Вілла), Марк Бартра (Бетіс), Сержиньйо Дест (ПСВ).

: Арчі Браун (Фенербахче), Пау Торрес (Астон Вілла), Марк Бартра (Бетіс), Сержиньйо Дест (ПСВ). Півзахисники : Мартин Батурина (Комо), Мартін Едеґор (Арсенал), Майкл Олісе (Баварія), Ферран Торрес (ПСЖ).

: Мартин Батурина (Комо), Мартін Едеґор (Арсенал), Майкл Олісе (Баварія), Ферран Торрес (ПСЖ). Форварди: Ермедін Демірович (Штутгарт), Рафінья Діас (Барселона).

Introducing the first Team of the Week of the season! 🌟@Hyundai_Global | #UCLTOTW pic.twitter.com/NTEGLA0Hyn — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 11, 2026

Нагадаємо, що найбільш високо УЄФА оцінив виступ іспанського центрального нападника ПСЖ Феррана Торреса, який відзначився хеттриком у матчі проти братиславського Слована (6:1).

Додамо, що Шахтар у цьому турі розписав нічию із нідерландським ПСВ (1:1). Вищезгаданий Сержиньйо Дест вирвав для "селян" нічию на початку другого тайму.