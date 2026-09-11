Дест і Куртуа: УЄФА назвав символічну збірну найкращих гравців 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів
УЄФА визначився із символічною збірною найкращих гравців 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Жоден із клубів не представлений у списку більше ніж одним гравцем.
- Голкіпер: Тібо Куртуа (Реал).
- Захисники: Арчі Браун (Фенербахче), Пау Торрес (Астон Вілла), Марк Бартра (Бетіс), Сержиньйо Дест (ПСВ).
- Півзахисники: Мартин Батурина (Комо), Мартін Едеґор (Арсенал), Майкл Олісе (Баварія), Ферран Торрес (ПСЖ).
- Форварди: Ермедін Демірович (Штутгарт), Рафінья Діас (Барселона).
Нагадаємо, що найбільш високо УЄФА оцінив виступ іспанського центрального нападника ПСЖ Феррана Торреса, який відзначився хеттриком у матчі проти братиславського Слована (6:1).
Додамо, що Шахтар у цьому турі розписав нічию із нідерландським ПСВ (1:1). Вищезгаданий Сержиньйо Дест вирвав для "селян" нічию на початку другого тайму.