ПСЖ – Арсенал: де дивитись фінал Ліги чемпіонів сезону-2025/26

У суботу, 30 травня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів сезону-2025/26, в якому зустрінуться ПСЖ та Арсенал.

В Україні подивитися цей матч можна на платформі MEGOGO. Гра в Будапешті на стадіоні "Пушкаш Арена" розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Зазначимо, що це буде восьме очне протистояння між командами. Наразі між ними зберігається повний паритет – по дві перемоги та три нічиї.

На думку букмекерів, французький гранд є фаворитом на здобуття трофею. За оцінками GGBET, на перемогу ПСЖ в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,28. Нічия – 3,23, звитяга "канонірів" – 3,55.

На підсумковий тріумф підопічних Луїса Енріке в турнірі (з урахуванням додаткового часу та серії пенальті) приймаються ставки з коефіцієнтом 1,63, а на англійців – 2,34.

Коефіцієнти взяті з сайту GGBET.UA станом на 10:25 28 травня та можуть змінюватися.

