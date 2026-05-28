Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Незвичний час: коли розпочнеться фінал Ліги чемпіонів ПСЖ – Арсенал

Денис Іваненко — 28 травня 2026, 12:05
Незвичний час: коли розпочнеться фінал Ліги чемпіонів ПСЖ – Арсенал
ПСЖ – Арсенал, коефіцієнти на матч
УЄФА

У суботу, 30 травня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів-2025/26 і вперше за багато років він розпочнеться не у звичний час.

Ще перед початком нинішньої кампанії УЄФА анонсувала зміни, які почнуть діяти саме з майбутньої гри в Будапешті. В ній за трофей боротимуться ПСЖ та Арсенал.

Матч стартуватиме на три години раніше, ніж зазвичай. Свисток про початок поєдинку пролунає о 19:00 за київським часом.

Це пов'язано з бажанням організаторів полегшити логістику для міста-господаря фінальної гри. Також така зміна має збільшити охоплення ширшої аудиторії, зокрема, цей час є зручнішим для країн Азії.

Нагадаємо, що у півфіналі ПСЖ пройшов мюнхенську Баварію, а Арсенал вибив з турніру мадридський Атлетико.

Читайте також :
ПСЖ – Арсенал: де дивитись фінал Ліги чемпіонів сезону-2025/26
Ліга чемпіонів ПСЖ Арсенал Лондон

Ліга чемпіонів

ПСЖ – Арсенал: де дивитись фінал Ліги чемпіонів сезону-2025/26
ПСЖ – Арсенал: хто фаворит фіналу Ліги чемпіонів
Зірка Барселони відсвяткувала тріумф у Лізі чемпіонів пікантним фото: позувала топлес з кубком
Визначилися перші потенційні суперники Шахтаря в основному етапі Ліги чемпіонів
Зірка ПСЖ не вийде у старті на фінал Ліги чемпіонів

Останні новини