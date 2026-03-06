Фігу назвав головних фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів

Колишній футболіст Реала та Барселони Луїш Фігу поділився думками щодо розіграшу Ліги чемпіонів у сезоні-2025/26.

Його слова цитує AS.

Легендарний португалець назвав клуби, які є головними фаворитами турніру. Він виділив дві команди, які зіграють між собою вже в 1/8 фіналу.

"Для мене Реал і Манчестер Сіті – фаворити Ліги чемпіонів. Це інший турнір. І вже було не раз, коли команда, яка показує не найкращу свою гру в чемпіонаті, реабілітувалася в Європі. Особливо це стосується Реала. У них довга історія в цьому турнірі, тут вони грають по-іншому", – сказав Фігу.

Зазначимо, що "вершкові" та "містяни" п'ятий сезон поспіль зіграють між собою у плейоф Ліги чемпіонів. Їхні очні матчі відбудуться 11 та 17 березня.

Загалом вони 15 разів в історії протистояли один одному. Мінімальну перевагу мають мадридці – 6 перемог, 5 поразок і 4 нічиї.

Нагадаємо, що жеребкування раунду плейоф Ліги чемпіонів відбулось 27 лютого. Вже відома сітка турніру до самого фіналу.