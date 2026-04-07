Я щодня п'ю вино: легенда футболу зізнався, як змінилось його життя після завершення кар'єри

Володар "Золотого м'яча-2000" Луїш Фігу розповів про свій стиль життя після того, як він повісив бутси на цвях.

Його слова передає Planeta Realmadrid.

Зірковий португалець поділився особистими звичками. Він заявив, що дозволяє собі щодня алкоголь та опановує новий вид спорту.

"Я щодня п'ю вино – це моя слабкість. Зараз можу дозволити собі й шампанське, і хороше вино. Люблю добре поїсти та випити. Єдине, чого уникаю – це смажена їжа. Намагаюся харчуватися правильно: риба, м'ясо на грилі, овочі та фрукти. Завжди казав, що вигадаю таблетку, щоб не потрібно було тренуватися і щось жертвувати – це був би найкращий винахід у світі. Мені дуже подобається гольф. Це конкурентний спорт, а я все життя був таким. Ти змагаєшся не лише з іншими, а і з самим собою", – сказав Фігу.

Нагадаємо, що Луїш Фігу протягом кар'єри грав за Барселону, Реал, Спортинг та Інтер. Загалом він виграв понад 20 трофеїв, зокрема, тріумфував і в Лізі чемпіонів.

Раніше португалець називав двох фаворитів цього турніру в сезоні-2025/26. Серед них був один, за який він виступав сам.