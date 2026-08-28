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ПСЖ завдяки голу Маркіньйоса на останніх хвилинах врятувався від поразки в матчі з Ліллем у 2 турі Ліги 1

Микола Літвінов — 28 серпня 2026, 23:55
ПСЖ завдяки голу Маркіньйоса на останніх хвилинах врятувався від поразки в матчі з Ліллем у 2 турі Ліги 1

ПСЖ зазнав поразки від Лілля в межах стартового матчу другого туру французької Ліги 1.

Зустріч завершилася із рахунком 2:2.

Першим відзначився голом Гаральдссон, якому віддав передачу досвідчений Жиру. Далі команди ще довго не могли змінити рахунок на табло. Утім, Бакві на 84-й хвилині гри так і вдалося подвоїти перевагу для своєї команди.

Вітінья у компенсований арбітром час відповів забитим голом, але, здавалося, що це не врятує парижан від поразки. Але Маркіньйос так не думав, й під саму завісу гри відновив паритет.

Український центральний захисник Ілля Забарний провів весь поєдинок на лаві запасних.

Чемпіонат Франції – Ліга 1
2-й тур, 28 серпня

Лілль – ПСЖ 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 21 Гаральдссон, 2:0 – 84 Баква, 2:1 – 90+1 Вітінья, 2:2 – 90+5 Маркіньйос.

Нагадаємо, що у першому турі Ліги 1 ПСЖ довелося рятувати Феррану Торресу, який відзначився дублем на останніх хвилинах гри. 

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