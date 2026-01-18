Париж переграв Нант, Мец програв Страсбуру в 18 турі Ліги 1

У неділю, 18 січня, низкою матчів продовжився 18-й тур французької Ліги 1 з футболу сезону-2025/26.

Так, у першому поєдинку ігрового дня Страсбур обіграв Мец. Пізніше відбулося ще дві зустрічі, у яких Нант вдома програв Парижу, а Ренн зіграв унічию з Гавром.

Ліон на власному полі здолав Брест із рахунком 2:1, скориставшись раннім вилученням у складі суперника ще в першому таймі. Перевагу господарям забезпечили голи Шульца та Абнера Вінісіуса до перерви.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

18 січня, 18 тур

Страсбур – Мец 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 12 Морейра, 1:1 – 24 Ен (пен), 2:1 – 43 Годо

Нант – Париж 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 6 Кеббаль, 1:1 – 50 Аблін, 1:2 – 78 Колеошо

Ренн – Гавр 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 69 Мамбімбі, 1:1 – 86 Емболо

Ліон – Брест 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 41 Шульц, 2:0 – 45+1 Абнер Вінісіус, 2:1 – 87 Діна

Нагадаємо, вчора, 17 січня, Ланс переграв Осер та повернув лідерство в чемпіонаті, а Тулуза розбила Ніццу, також розгромну перемогу здобув Марсель.