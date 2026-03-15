Ліон з Яремчуком у більшості не зміг переграти Гавр у 26 турі Ліги 1

У неділю, 15 березня, низкою матчів продовжився 26-й тур французької Ліги 1 з футболу сезону-2025/26.

Зокрема, Ліон у більшості не зміг переграти Гавр, зігравши внічию 0:0. Український форвард "ткачів" Роман Яремчук з'явився на полі на 58-й хвилині, результативними діями не відзначився (оцінка від SofaScore 6,4).

Також сильнішого не виявили Страсбур та Париж. Водночас Тулуза на виїзді "перестріляла" Мец в матчі з 7-ма голами.

Закриватиме ігровий день у Франції зустріч Ренна та Лілля.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

26 тур, 15 березня

Страсбур – Париж 0:0

Гавр – Ліон 0:0

Вилучення: 55 – Загаду (Гавр)

Мец – Тулуза 3:4 (2:3)

Голи: 0:1 – 6 Деннум, 0:2 – 14 – Гбоо, 1:2 – 30 Мбала, 2:2 – 31 Куао, 2:3 – 45_3 Гбоо, 3:3 – 88 Абуашвілі, 3:4 – 90+9 Сауер

21:45 Ренн – Лілль

Як відомо, вчора, 14 березня, Ніцца здобула перемогу над Анже, а Брест поступився Монако.

Нагадаємо, французька Ліга 1 перенесла поєдинок між ПСЖ та Нантом, який повинен був відбутись у рамках 26 туру, на пізніший термін.