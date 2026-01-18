Ланс переграв Осер та повернув лідерство в Лізі 1, Тулуза розбила Ніццу, перемога Марселя

У суботу, 17 січня, низкою матчів продовжився 18-й тур французької Ліги 1 з футболу сезону-2025/26.

Зокрема, у першій зустрічі ігрового дня Ланс переміг аутсайдера першості Осер та повернув собі лідерство в турнірній таблиці.

В іншому поєдинку Тулуза вдома розгромила Ніццу, забивши у ворота суперника 5 голів.

Закривало програму вечора протистояння, в якому Марсель на виїзді розбив Анже. Завдяки цій перемозі "провансальці" обійшли Лілль та піднялися на 3-тю сходинку таблиці.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

17 січня, 18 тур

Ланс – Осер 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 65 Саїд

Тулуза – Ніцца 5:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 7 Ідальго, 2:0 – 45 Магрі, 2:1 – 49 Вахі, 3:1 – 55 Ідальго, 4:1 – 74 Кассерес, 5:1 – 80 Віноло

Анже – Марсель 2:5 (1:4)

Голи: 0:1 – 19 Гуїрі, 0:2 – 24 Грінвуд, 0:3 – 34 Траоре, 0:4 – 40 Веа, 1:4 – 45+2 Сбаї, 1:5 – 88 Пайшан, 2:5 – 90+2 Аллевіна

Нагадаємо, вчора, 16 січня, ПСЖ із Забарним переміг Лілль, а Лор'ян в гостях обіграв Монако.