Марсель втратив перемогу над Страсбуром у 22 турі Ліги 1

У суботу, 14 лютого, низкою матчів продовжився 22-й тур французької Ліги 1 з футболу сезону-2025/26.

Так, у першому поєдинку ігрового дня чергової осічки зазнав Марсель, який вдома зіграв унічию зі Страсбуром. Підопічні Де Дзербі вели походу зустрічі 2:0, але у підсумку втратили перемогу на 90+7 хвилині.

Пізніше відбудуться ще два протистояння, в яких Лілль прийме Брест, а Ланс на виїзді зіграє проти Парижа.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

22 тур, 14 лютого

Марсель – Страсбур 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 14 Грінвуд, 2:0 – 47 Гуірі, 2:1 – 73 Нанасі, 2:2 – 90+7 Панічеллі (пен)

Лілль – Брест

Париж – Ланс

Нагадаємо, вчора, 13 лютого, у перших матчах туру ПСЖ із Забарним сенсаційно поступився Ренну, а Монако попри вилучення здолав Нант.