Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Марсель розгромив Брест та очолив турнірну таблицю Ліги 1

Олексій Мурзак — 8 листопада 2025, 20:15
Марсель розгромив Брест та очолив турнірну таблицю Ліги 1

У суботу, 8 листопада, трьома матчами продовжився 12-й тур французької Ліги 1 з футболу сезогу-2025/26.

Так, у першій зустрічі ігрового дня Марсель впевнено переграв Брест. Завдяки цій перемозі підопічні Де Дзербі набрали 25 очок та очолили турнірну таблицю.

В інших зустрічах Гавр вдома зіграє проти Нанта, а Ланс погостює в Монако.

Чемпіонат Франції – Ліга 1
12 тур, 8 листопада

Марсель – Брест 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 25 Гомес, 2:0 – 33 Грінвуд, 3:0 – 82 Обамеянг

  • Гавр – Нант
  • Монако – Ланс

Нагадаємо, у стартовому матчі туру Ренн обіграв Париж.

Чемпіонат Франції, Ліга 1

Чемпіонат Франції, Ліга 1

Ренн здолав Париж у 12 турі Ліги 1
Мінімальна перемога Лілля, нульові нічиї Ліона та Тулузи в 11 турі Ліги 1
ПСЖ із Забарним у компенсований час дотиснув Ніццу, Париж обіграв Монако в 11 турі Ліги 1
Париж працює над підписанням Канте
Підозрюваних у пограбуванні Лувру затримали на футбольному матчі

Останні новини