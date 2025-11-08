Марсель розгромив Брест та очолив турнірну таблицю Ліги 1

У суботу, 8 листопада, трьома матчами продовжився 12-й тур французької Ліги 1 з футболу сезогу-2025/26.

Так, у першій зустрічі ігрового дня Марсель впевнено переграв Брест. Завдяки цій перемозі підопічні Де Дзербі набрали 25 очок та очолили турнірну таблицю.

В інших зустрічах Гавр вдома зіграє проти Нанта, а Ланс погостює в Монако.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

12 тур, 8 листопада

Марсель – Брест 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 25 Гомес, 2:0 – 33 Грінвуд, 3:0 – 82 Обамеянг

Гавр – Нант

– Нант Монако – Ланс

Нагадаємо, у стартовому матчі туру Ренн обіграв Париж.