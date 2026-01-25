Ліон з хеттриком Ендріка розбив Мец, Нант програв Ніцці в 19 турі Ліги 1

У неділю, низкою матчів завершився 19 тур французької Ліги 1 з футболу сезону-2025/26.

Так, Ніцца на виїзді перемогла Нант, здобувши лише свою шосту перемогу в першості, водночас Брест вдома програв Тулузі.

В інших поєдинках ігрового дня Ліон Паулу Фонсеки розгромив Мец, а Париж розписав "суху" нічию з Анже.

Закриватиме програму вечора і туру загалом протистояння Лілля та Страсбура.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

19 тур, 25 січня

Нант – Ніцца 1:4 (1:3)

Голи: 0:1 – 16 Шо, 0:2 – 29 Шо, 0:3 – 40 Діоп, 1:3 – 45+2 Мостафа, 1:4 – 90+3 Луше

Брест – Тулуза 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 27 Демба, 0:2 – 43 Гбоо

Мец – Ліон 2:5 (1:4)

Голи: 0:1 – 11 Ендрік, 0:2 – 16 Клюйверт, 0:3 – 32 Мортон, 1:3 – 34 Куао, 1:4 – 45+1 Ендрік, 2:4 – 64 Діалло, 2:5 – 87 Ендрік (пен)

Париж – Анже 0:0

Лілль – Страсбур

Нагадаємо, вчора, 24 січня, Марсель впевнено переміг Ланс, а Монако поділив очки з Гавром.