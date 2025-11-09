Страсбург переграв Лілль в 12 турі Ліги 1

У неділю, 9 листопада, відбулася низка матчів 12 туру французької Ліги 1 з футболу сезону-2025/26.

Так, у Лор'ян зіграв унічию з Тулузою, Анже впевнено переміг Осер, Мец здолав Ніццу, Страсбург у більшості переграв Лілль.

У центральному поєдинку туру ПСЖ Іллі Забарного, який зіграє з перших хвилин, на виїзді зіграє проти Ліона.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

12 тур, 9 листопада

Лор'ян – Тулуза 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 44 Пажі (пен), 1:1 – 65 Сідібе (пен)

Анже – Осер 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 71 Акпа (аг), 2:0 – 87 Пітер

Мец – Ніцца 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 35 Шо, 1:1 – 53 Ен, 2:1 – 84 Діалло

Страсбург – Лілль 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 33 Емега, 2:0 – 62 Емега

Вилучення: 90+3 – Вардонк (Лілль)

21:45 Ліон – ПСЖ

Нагадаємо, вчора, 8 листопада, Ланс розтрощив Монако, Марсель обіграв Брест та очолив турнірну таблицю Ліги 1.